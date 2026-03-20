Чоловік знайшов золотий шолом вагою 270 грамів: яка подальша доля знахідки (фото)

Уздовж атлантичного узбережжя Галісії, Іспанія, під землею століттями залишався прихованим незвичайний золотий предмет. Цей артефакт, відомий як "Золотий шолом Лайро", став однією з найважливіших археологічних знахідок в Іспанії.

Предмет було випадково знайдено 7 квітня 1976 року в парафії Лейро, що розташована в Ріанксо. Відкриття сталося, коли Хосе Марія Вісенте копав біля річки Улья, готуючи землю для будівництва сараю, пише Фокус.

Спочатку предмет не здавався чимось значущим, але пізніше його ідентифікували як золотий виріб, що датується пізньою бронзовою добою, приблизно 1000–800 роками до н. е. Артефакт важив близько 270 грамів і був знайдений разом із фрагментами глиняного посуду.

Хоча його називають шоломом, фахівці зараз сходяться на думці, що артефакт не призначався для бою. Його тонка структура та детальний дизайн свідчать про те, що він виконував церемоніальну роль. Той факт, що артефакт ретельно помістили всередину посудини та поховали, підтверджує припущення, що він був частиною ритуального обряду, можливо пов’язаного з духовними віруваннями доісторичних спільнот Іберійського півострова.

Атефакт ретельно помістили всередину посудини та поховали Фото: Wikimedia Commons

Важливість цього предмета полягає не тільки в його матеріалі, а й у його рідкісності. Золоті артефакти з бронзової доби є рідкісними, особливо ті, що мають чіткий археологічний контекст. Знахідка в Галісії підтвердила гіпотезу про те, що цей регіон мав зв'язки з ширшими атлантичними мережами.

Подібні предмети знаходили в таких регіонах, як Ірландія та Британія, що свідчить про спільні традиції або символічні практики в різних регіонах доісторичної Європи.

Цікавою є також історія людини, пов'язана з цією знахідкою. Хосе Марія Вісенте не відразу зрозумів цінність знахідки. Після того як він відклав її вбік, сусід помітив її золотистий вигляд, і новина швидко поширилася. Артефакт незабаром привернув увагу місцевої громади.

Хосе Марія Вісенте та знайдений ним золотий шолом Фото: Arkeonews

Замість того, щоб продати знахідку приватно, Вісенте вирішив її зберегти. Пізніше він передав її владі, дозволивши їй стати частиною громадської спадщини. Зрештою шолом став частиною експозиції в Археологічному та історичному музеї замку Сан-Антон, де він і досі зберігається як частина колекції бронзової доби.

Це рішення відіграло ключову роль у збереженні артефакту. У той час, коли такі предмети часто втрачалися через приватних покупців або переплавлялися, зберігання його під опікою держави забезпечило його виживання. Вісенте отримав компенсацію, хоча вона була незначною порівняно з культурною важливістю знахідки.

З часом золотий шолом Лайро став символом місцевої ідентичності. Щоб відзначити довготривале значення цієї знахідки, нещодавно на місці її виявлення було розміщено капсулу часу. Не порушуючи охоронювану територію, вона поєднує минуле з сьогоденням і відображає цінність, яку громада надає своїй історії.

Досі залишається незрозумілим, хто створив артефакт, як він використовувався і чому його так ретельно закопали. Попри багаторічні дослідження, золотий шолом продовжує давати лише обмежені відповіді, змушуючи дослідників складати історію далекого минулого з окремих фрагментів.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: Arkeonews, Wikipedia.