Як давньоримський артефакт опинився в Мексиці: цю загадку досі не розгадали (фото)

У центральній частині Мексики археологи виявили невеликий артефакт, який викликав серйозні питання щодо ранніх глобальних контактів.Теракотова голова, знайдена у глибині стародавнього поховання, не відповідала відомим художнім традиціям доіспанських суспільств.

Відкриття відбулося в 1933 році, коли Хосе Гарсія Пайон очолював розкопки в Текасік-Калікстлауака, стародавньому поселенні, розташованому приблизно за 65 кілометрів від сучасного Мехіко, пише Фокус.

Усередині запечатаного поховання під трьома неушкодженими шарами підлоги пірамідальної споруди його команда виявила колекцію похоронних предметів. Серед них були кераміка, золоті прикраси, кістяні знаряддя та гірський кришталь — предмети, типові для доколумбової Мезоамерики.

Однак серед цих артефактів була разюча аномалія: маленька теракотова голова бородатого чоловіка. Риси обличчя, стиль бороди та техніка виконання не нагадували стилі корінних народів. Натомість знахідка дуже нагадувала художні форми, відомі з античного Середземномор’я.

Загадка поглибилася через кілька десятиліть. У 1961 році Роберт Гайне-Гельдерн дослідив цей предмет і припустив, що він може датуватися аж 200 роком до н. е. Пізніше, у 1990-х роках, Бернард Андреа, колишній директор Німецького археологічного інституту в Римі, заявив, що артефакт був "безсумнівно римським". Його аналіз пов’язав зачіску та бороду з періодом Северанів (193–235 рр. н. е.), часом існування Римської імперії.

Наукові дослідження підтвердили, що предмет дійсно стародавній. Термолюмінесцентне датування вказало на можливий діапазон віку від IX століття до н. е. до XIII століття н. е. Це свідчило про те, що артефакт існував задовго до прибуття іспанців до Америки.

Саме поховання датується періодом між 1476 і 1510 роками н. е., незадовго до того, як Ернан Кортес прибув до Мексики в 1519 році. Це створює складну хронологію. Якщо теракотова голова походить із римського світу, як вона опинилася всередині запечатаної доіспанської могили?

Це питання ставить під сумнів усталену версію, що починається з подорожі Колумба 1492 року. Хоча присутність вікінгів у Північній Америці є загальновизнаною, докази контактів Середземномор’я з Мезоамерикою залишаються предметом гострих суперечок.

Дослідники запропонували кілька пояснень. Одна з теорій стверджує, що артефакт підкинули під час розкопок, можливо, як жарт. Деякі пізніші свідчення вказують на те, що документація, складена під час розкопок, була неповною, що залишає місце для сумнівів. Однак прямих доказів, що підтверджують це припущення, немає.

Інше пояснення вказує на ранні контакти з європейцями ще до іспанського завоювання. Оскільки дати поховання збігаються з найранішою фазою трансатлантичних досліджень, деякі вчені стверджують, що предмет міг потрапити в цей регіон опосередковано. Проте цей сценарій вважається малоймовірним.

Більш незвичайна гіпотеза пов'язана з дрейфуючим корабельним уламком. Деякі дослідники, зокрема Ромео Хрістов, висунули припущення, що судно з римського світу могло випадково перетнути Атлантику.

Океанічні течії могли принести уламки до Америки, де місцеве населення згодом зібрало предмети та перенесло їх углиб континенту. Ця ідея не вимагає планового подорожування, а лише одного випадкового перетину, але їй бракує підтверджуючих археологічних доказів.

Інша теорія припускає, що предмет міг подорожувати далекими торговими шляхами через Азію, перш ніж зрештою дістатися до Америки. Хоча стародавні торгові мережі й справді з'єднували великі регіони, немає чітких доказів, що саме таким шляхом цей артефакт потрапив до Мезоамерики.

Як зазначає Девід Гроув, навіть якщо цей предмет потрапив сюди внаслідок корабельної аварії, це не обов’язково доводить прямий контакт між цивілізаціями. Проте артефакт залишається важким для пояснення в межах відомих історичних рамок.

Голова з Текасік-Калікстлауака продовжує викликати питання. Її походження залишається незрозумілим, а шлях, яким вона пройшла, досі невідомий. Наразі вона є одним із найзагадковіших артефактів, коли-небудь знайдених в Америці.

