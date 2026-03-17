Катастрофічна поразка: римську Британію знищив ворог, якого ніхто не чекав (фото)

Наприкінці IV століття н. е. римська Британія зіткнулася з раптовим колапсом, який зруйнував її оборонні споруди та залишив населення без захисту. Нещодавно вчені дізналися, що саме спричинило такий стрімкий розпад.

Дослідження вчених з Кембриджського університету вказало на головний чинник — кліматичні умови. Аналізуючи дані про річні кільця на залишках стародавніх дубів, команда відтворила рівень опадів у південній Британії та виявила три послідовні посухи між 364 і 366 роками н. е., пише Фокус.

Кільця дерев показали, як мало росли дерева протягом тих років, що свідчило про погані екологічні умови. Оскільки дуби та такі культури, як пшениця, ростуть у ті самі місяці, ці кільця стали свідченням невдалих врожаїв.

Професор Ульф Бюнтген з кафедри географії Кембриджського університету пояснив, що "три послідовні посухи мали б руйнівний вплив на продуктивність найважливішого сільськогосподарського регіону римської Британії". Вчений додав, що римські джерела описували наслідки цього — нестачу харчів та соціальну нестабільність.

Без сучасних систем зберігання чи торгівлі навіть один невдалий урожай міг спричинити кризу. Три поспіль виявилися катастрофічними. Посуха порушила роботу римської "Аннони" — системи, що використовувалася для збору та розподілу зерна. Зі зменшенням врожаїв збір податків провалився, і провінція більше не могла утримувати своє населення чи військо.

Римські солдати частково залежали від поставок зерна, і без них дисципліна розвалилася Фото: English Heritage/Heritage Images

Дані про кількість опадів показали, наскільки екстремальною стала ситуація. Південна Британія зазвичай отримувала близько 51 мм дощу упродовж вегетаційного періоду з квітня по липень. У 364 році н. е. цей показник знизився до 29 мм, потім до 28 мм у 365 році н. е. і лише 37 мм у 366 році н. е. Такі культури, як пшениця та ячмінь, дуже чутливі до нестачі вологи під час росту, що призвело до порожніх зерносховищ. Історик Амміан Марцеллін описав, що до 367 року н. е. населення страждало від сильного голоду.

Нестача харчів також послабила військо. Римські солдати частково залежали від поставок зерна, і без них дисципліна розвалилася. За словами Чарльза Нормана, посуха зменшила поставки зерна до Адріанового Валу, залишивши північний кордон незахищеним. За повідомленнями, деякі солдати дезертирували або пропускали ворожі війська.

Коли оборона ослабла, кілька груп атакували одночасно. Пікти наступали з півночі, скотті прибули з Ірландії, а саксонські війська перетнули море. Римська влада розпалася, і упродовж двох років набіги поширилися по всій провінції. Командирів вбивали або брали в полон, а деякі війська навіть приєдналися до нападників.

За словами Чарльза Нормана, посуха зменшила поставки зерна до Адріанового Валу, залишивши північний кордон незахищеним Фото: Вікіпедія

Спроби відновити порядок спочатку зазнали невдачі. Зрештою імператор відправив Феодосія Старшого з новою армією. До 369 року н. е. стабільність повернулася, але багато поселень було покинуто і ніколи не відбудовано. За кілька десятиліть Рим повністю вивів свої війська з Британії.

У дослідженні також було розглянуто ширшу закономірність. Дослідники проаналізували 106 битв у Римській імперії в період з 350 по 476 рік н. е. і виявили, що багато з них відбувалися після посушливих періодів. Дослідники зазначають, що екстремальні кліматичні умови часто призводили до голоду, що збільшувало ризик конфліктів.

Кліматичний стрес пов’язували й з іншими значними історичними подіями, але цей випадок вирізнявся своєю очевидністю. Римська Британія значною мірою покладалася на весняну сівбу, що робило її особливо вразливою до нестачі опадів. Коли посуха повторювалася, система не могла відновитися.

Дослідження також поставило під сумнів уявлення про те, що завойовницькі угруповання діяли з відчаю. Натомість, здається, вони скористалися ослабленням провінції. Посуха збіглася з періодом низької стійкості, що дозволило повстанцям та завойовникам подолати оборону.

Цей випадок показує, наскільки тісно пов'язані були землеробство та безпека в стародавніх суспільствах. Коли сільське господарство давало збій, навіть сильні політичні системи могли швидко занепасти. Події 367 року н. е. демонструють просту істину: жодна система не втримається, якщо зникнуть ресурси, що її підтримують.

Під час написання цього матеріалу використано джерела: ZME Science, Climatic Change.