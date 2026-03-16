Під вулицями Сарагоси виявлено римський міст: він був частиною мережі акведуків (фото)

Під час будівельних робіт у місті Сарагоса, Іспанія, археологи виявили частину стародавнього мосту, пов’язаного з системою акведуків. Ця знахідка може змінити уявлення про те, як було спроєктовано римське місто Цезараугуста 2000 років тому.

Відкриття відбулося під час ремонтних робіт на площі Сан-Мігель та вздовж історичного проспекту Косо. Приблизно за чотири метри нижче сучасного рівня вулиці дослідники виявили масивну римську арку, збудовану з opus caementicium — міцного бетону, що використовувався в римському будівництві, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Експерти вважають, що споруда могла виконувати подвійну функцію — бути і мостом, і частиною водопровідної системи, що подавала воду до римського міста. Якщо ця інтерпретація виявиться правильною, це буде першим підтвердженим археологічним свідченням існування такої споруди в Сарагосі.

Залишки споруди виявлено поблизу перехрестя вулиць Косо та Еспартеро. У римські часи ця територія, ймовірно, включала неглибоку долину або природне заглиблення. Арка, можливо, перетинала цю низину, забезпечуючи прохід через місцевість і одночасно подаючи воду до міста.

Будівельний матеріал вказує на ранній період в історії міста. Цезараугуста була заснована як римська колонія за часів правління імператора Августа наприкінці I століття до н. е. Тип гідравлічного бетону, використаного в споруді, був поширений у великих інженерних роботах того періоду.

Знахідка може допомогти відповісти на давнє питання про те, як вода з сусідньої річки Уерва досягала стародавнього міста

Хосе Хуан Домінго, керівник Муніципальної археологічної служби Сарагоси, наголосив на важливості відкриття . "Ця знахідка надзвичайно важлива для історичних записів, — сказав Домінго. — Це перша споруда такого типу, виявлена в Сарагосі, і вона надає цінну інформацію про те, як римське місто управляло водопостачанням та міським плануванням".

Ця споруда також може допомогти відповісти на давнє питання про те, як вода з сусідньої річки Уерва досягала стародавнього міста. Римські міста зазвичай покладалися на акведуки та інженерні мости, щоб забезпечити стабільний доступ до води для лазень, фонтанів та будинків.

Хоча Цезараугуста відома своєю розвиненою інфраструктурою, точне розташування її системи водопостачання залишалося частково невідомим. Такі фізичні залишки, як ця арка, дають важливі підказки, що допомагають дослідникам уточнити попередні теорії щодо мережі.

Археологічні шари, виявлені на місці, свідчать про те, що ця зона вже була частиною організованого римського міста на його ранніх етапах

Знахідка також допомагає історикам зрозуміти первісний розмір римського міста. Упродовж десятиліть дослідники дискутували, чи належала територія між проспектом Косо та річкою Уерва до раннього міського ядра, чи розвинулася пізніше як зовнішній район.

За словами Домінго, археологічні шари, виявлені на місці, свідчать про те, що ця зона вже була частиною організованого римського міста на його ранніх етапах. Таке тлумачення розширює відомі межі Цезараугусти та вказує на те, що місто було більшим, ніж вважалося раніше.

Під час розкопок на цьому місці також було знайдено артефакти з різних історичних періодів, зокрема фрагменти кераміки та інші дрібні знахідки

Після відкриття археологи провели повний процес документування. Споруду сфотографували, виміряли та відсканували у тривимірному форматі. Замість того, щоб видаляти залишки, влада вирішила зберегти їх під сучасним дорожнім покриттям. Такий підхід є звичним у європейських містах, де археологічні пам’ятки знаходяться під активними міськими районами.

Після завершення документації споруду захистили та обережно засипали, щоб ремонтні роботи могли продовжуватися без шкоди для знахідки. Дослідники також відкрили поблизу пробну траншею, щоб визначити, чи збереглися під землею інші частини споруди.

Під час розкопок на цьому місці також було знайдено артефакти з різних історичних періодів, зокрема фрагменти кераміки та інші дрібні знахідки. Ці предмети було передано до муніципальних лабораторій для очищення, дослідження та каталогізації.

Археологи зазначають, що багато стародавніх шарів у Сарагосі було порушено упродовж століть, оскільки раніше будівельні проєкти часто здійснювалися без археологічного нагляду. Організований моніторинг міських робіт розпочався лише у 1980-х роках, а це означає, що багато ранніх залишків було пошкоджено або втрачено.

Важливо

Попри це, кожні нові розкопки продовжують додавати цінну інформацію про минуле міста. Нещодавно виявлена споруда мосту-акведука дає нові підказки про римську інженерію, містобудування та повсякденне життя.

