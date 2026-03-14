Випадкове відкриття: археологи знайшли гробницю організатора гладіаторських боїв в Італії

На півдні Італії вздовж стародавньої Аппієвої дороги археологи виявили великий римський похоронний пам’ятник, прикрашений сценами з гладіаторських боїв. Споруду знайшли поблизу сучасного міста Аполлоза в провінції Беневенто.

Пам'ятник стояв поруч з однією з найвідоміших римських доріг, яку часто називали "Regina Viarum", або "Королева доріг". Його розташування свідчить про те, що гробницю було призначено для огляду мандрівниками, які рухалися цим шляхом, пише Arkeonews.

Археологи вважають, що гробниця колись належала заможному римлянину, пов’язаному з організацією публічних видовищ. Монументальні поховання, розміщені поблизу жвавих доріг, були поширеним способом для римської еліти продемонструвати багатство та соціальний статус.

Знахідка не була результатом планових розкопок. Відкриття відбулося після того, як поблизу розлився струмок Серретелле і оголив у багнюці фрагменти каменю. Місцевий волонтер Марко Зампареллі помітив незвичайні вапнякові блоки та повідомив про них органам охорони культурної спадщини.

Археологи з Управління археології, образотворчого мистецтва та ландшафту Казерти та Беневенто незабаром розпочали дослідження. Роботи проводилися під керівництвом археолога Сімоне Фореста, команда якого витягла близько двадцяти великих вапнякових блоків.

Під час робіт археологи також виявили вхід до підземної похоронної камери, прикрашеної різьбленими елементами. Попередній аналіз датує пам'ятку початком I століття н. е., періодом правління Августа або незабаром після нього.

Докази, отримані з витягнутих фрагментів, свідчать, що споруда колись була круглим мавзолеєм діаметром близько 12 метрів. Гробниця була збудована з ретельно обтесаних вапнякових блоків і прикрашена різьбленими сценами, що зображують бої гладіаторів.

Зображення гладіаторів рідко зустрічаються на римських гробницях. Через це археологи вважають, що людина, похована всередині, ймовірно, мала тісний зв'язок із гладіаторськими боями. Ця особа могла працювати ланістою — менеджером, який володів гладіаторами та тренував їх, або, можливо, виступав спонсором, який оплачував публічні ігри.

У ранній період Римської імперії гладіаторські змагання були не просто розвагою. Заможні римляни часто фінансували ці події, щоб здобути вплив і схвалення громадськості. Спонсорування ігор допомагало зміцнити політичну репутацію та соціальний статус.

Розташування мавзолею посилювало цей статус. Розмістивши велику гробницю вздовж Аппієвої дороги, власник гарантував, що повз неї проїдуть тисячі мандрівників. Пам'ятник слугував постійним нагадуванням про багатство цієї особи та її зв'язок із публічними видовищами.

Аппієва дорога була одним із найважливіших шляхів у Стародавній Італії. Будівництво розпочалося у 312 році до н. е. за часів римського цензора Аппія Клавдія Цека. Спочатку дорога з'єднувала Рим із Капуєю, а згодом була продовжена до портового міста Бріндізі. Вона стала головним маршрутом для торгівлі, військових пересувань та комунікації в усьому регіоні.

Оскільки римське право забороняло поховання в межах міських стін, кладовища виникали вздовж головних доріг. Заможні родини будували вишукані гробниці вздовж цих маршрутів, щоб мандрівники могли їх бачити. З часом довгі ділянки узбіччя перетворилися на великі некрополі, заповнені пам'ятниками, що змагалися за увагу.

Нещодавно виявлена гробниця, судячи з усього, стояла на ділянці дороги між стародавніми поселеннями Каудіум і Монтесаркіо. У римські часи ця територія слугувала важливим коридором через Кампанію, що пояснює, чому саме там було розміщено такий видатний пам'ятник.

Після розкопок віднайдені блоки було перевезено до оперативного центру Суперінтенденції в Беневенто. Зараз дослідники вивчають кам’яні фрагменти та декоративні різьблення, щоб зрозуміти, як спочатку виглядала споруда.

Фахівці також аналізують викарбувані сцени, щоб визначити, чи зображують вони конкретні типи гладіаторів. Це може допомогти встановити роль особи, похованої в гробниці, та з’ясувати її зв’язок з організацією ігор.

Місцева влада в Аполлозі висловила зацікавленість у пов'язанні цієї знахідки з культурним туризмом, пов'язаним з історичним маршрутом Аппієвої дороги. Також планується створити цифрову 3D-реконструкцію, щоб відвідувачі могли побачити, як мавзолей виглядав майже дві тисячі років тому.

Унікальну гробницю дивної форми відреставрують: що планують зробити турецькі вчені (фото)

Пам'ятка дає рідкісну можливість побачити, як культура гладіаторських боїв формувала соціальну ідентичність у римському суспільстві. Поєднуючи похоронну архітектуру з зображеннями боїв, гробниця демонструє, як у стародавньому світі були тісно пов'язані публічні розваги, престиж та пам'ять.

Раніше Фокус писав про 10 500-річне кремаційне поховання у Німеччині. Під час розкопок археологи виявили череп дикого тура.

Також ми розповідали про дослідження скіфського поховання на півдні України. Під час розкопок вчені виявили небезпечну речовину.