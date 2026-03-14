Небезпечна знахідка: українські вчені ідентифікували речовину зі скіфського поховання (фото)

У Херсонській області археологи виявили стародавнє подвійне поховання, яке містило незвичайний червоний мінерал. Відкриття відбулося під час дослідження скіфського кладовища поблизу села Червоний Маяк.

Пізніше дослідники ідентифікували цю речовину як кіновар — мінеральну форму сульфіду ртуті, відому своїм яскраво-червоним кольором. Кіновар знайшли в могилі, що містила останки двох жінок, пише Live Science.

Комплекс поховань "Червоний Маяк" виявили ще в 1970-х роках. Це місце розташоване на півдні України і містить понад сто могил, пов’язаних зі скіфами, які жили в євразійських степах приблизно з 800 р. до н. е. до 300 р. н. е.

За словами археологині Олени Дзнеладзе з Національної академії наук України, поховання містило останки двох жінок, похованих у одній могилі в різний час. Одна жінка померла у віці від 35 до 45 років. Друга, молодша, мала близько 18–20 років, коли її пізніше поховали в тій самій могилі. Разом із померлими було поховано кілька предметів, зокрема намистини, кераміку та металеві предмети.

Дзнеладзе пояснила, що повторне відкриття поховальних камер було поширеним явищем у скіфській культурі. "Ми знаємо, що одна крипта могла функціонувати до 50 років поспіль", — повідомила дослідниця. — "Завдяки розкопкам ми точно знаємо, що пізньоскіфські крипти відкривали, і там відбувалися повторні та треті поховання".

Оскільки могили іноді відкривали повторно, дослідники вважають, що кіновар могла мати практичне значення. Цей мінерал може уповільнювати ріст бактерій і, можливо, допомагав затримати розпад попередніх тіл до того, як відбувалося чергове поховання.

Кіновар є дуже токсичною для людей, оскільки містить ртуть. Сучасна наука доводить, що контакт з нею може призвести до отруєння ртуттю. Ризик зростає, якщо мінерал нагрівати, оскільки при цьому виділяються токсичні гази, які потрапляють у дихальні шляхи.

Ртуть накопичується в організмі і може викликати тремор, проблеми з диханням і навіть смерть. У деяких доісторичних людських останках виявлено надзвичайно високий рівень ртуті, що свідчить про тривалий контакт з цим мінералом.

Попри небезпеку, кіновар мала багато застосувань у стародавніх суспільствах. Яскраво-червоний пігмент часто використовували в ритуалах, прикрашанні тіла та мистецтві. Він виконував подібну роль до охри — природного пігменту з оксиду заліза, який широко використовувався в доісторичному живописі та похоронних звичаях. Однак, на відміну від кіноварі, охра не містить токсичної ртуті.

У Червоному Маяку кіновар була виявлена лише у трьох із 177 могил, розкопаних на сьогодні

У Червоному Маяку цей мінерал був виявлений лише у трьох із 177 могил, розкопаних на сьогодні. Цікаво, що всі ці могили належали жінкам. Ця закономірність змусила дослідників розглянути інше можливе пояснення: мінерал, можливо, використовувався як косметичний пігмент.

Дзнеладзе зазначила, що чоловічі та жіночі могили пізньоскіфського періоду містять різні набори предметів. Через це кіновар, можливо, була пов’язаний із предметами, що асоціювалися з жінками. Вчена сказала: "Не слід виключати використання кіновару також у косметичних цілях… Охру та інші мінеральні барвники також було знайдено в [пізньоскіфських] жіночих похованнях у піксідах [посудинах], скриньках та мушлях, що використовувалися для зберігання та розведення косметики".

Інші вчені також досліджували історичне використання цього мінералу. Кааре Лунд Расмуссен, почесний професор Південно-Данського університету, досліджував кіновар у середньовічній Європі. Хоча він не брав участі в українському дослідженні, він зазначив, що кіновар іноді вважали лікувальним засобом і використовували для лікування таких хвороб, як проказа та сифіліс.

Расмуссен також вказав, що червоні пігменти з’являлися в європейських похованнях упродовж тисячоліть. У деяких випадках могили мезолітичного періоду містили тіла, вкриті червоною охрою. Вчений описав одне поховання в Данії, в якому мати та дитина були поховані разом, причому дитина лежала на крилі лебедя, а обидва тіла були вкриті червоним пігментом.

Знахідки з Червоного Маяку надають нову інформацію про похоронні звичаї в останні століття скіфської культури. Вони також показують, як науковий аналіз може ідентифікувати речовини, які під час попередніх розкопок, можливо, описували лише як "червоний пігмент".

Це відкриття допомагає археологам дізнатися більше про давні вірування, похоронні ритуали та повсякденне життя. Навіть невеликі сліди мінералів у могилах можуть розкрити, як люди ставилися до своїх померлих і які предмети чи речовини вони цінували тисячі років тому.

