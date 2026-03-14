Опасная находка: украинские ученые идентифицировали вещество из скифского захоронения (фото)

В Херсонской области археологи обнаружили древнее двойное захоронение, которое содержало необычный красный минерал. Открытие произошло во время исследования скифского кладбища вблизи села Красный Маяк.

Позже исследователи идентифицировали это вещество как киноварь — минеральную форму сульфида ртути, известную своим ярко-красным цветом. Киноварь нашли в могиле, содержащей останки двух женщин, пишет Live Science.

Комплекс захоронений "Красный Маяк" обнаружили еще в 1970-х годах. Это место расположено на юге Украины и содержит более ста могил, связанных со скифами, которые жили в евразийских степях примерно с 800 г. до н. э. до 300 г. н. э.

По словам археолога Елены Дзнеладзе из Национальной академии наук Украины, захоронение содержало останки двух женщин, похороненных в одной могиле в разное время. Одна женщина умерла в возрасте от 35 до 45 лет. Второй, младшей, было около 18-20 лет, когда ее позже похоронили в той же могиле. Вместе с умершими было похоронено несколько предметов, в частности бусины, керамику и металлические предметы.

Дзнеладзе пояснила, что повторное открытие погребальных камер было распространенным явлением в скифской культуре. "Мы знаем, что одна крипта могла функционировать до 50 лет подряд", — сообщила исследовательница, — "Благодаря раскопкам мы точно знаем, что позднескифские крипты открывали, и там происходили повторные и третьи захоронения".

Поскольку могилы иногда открывали повторно, исследователи считают, что киноварь могла иметь практическое значение. Этот минерал может замедлять рост бактерий и, возможно, помогал задержать распад предыдущих тел до того, как происходило очередное захоронение.

Киноварь очень токсична для людей, поскольку содержит ртуть. Современная наука доказывает, что контакт с ней может привести к отравлению ртутью. Риск возрастает, если минерал нагревать, поскольку при этом выделяются токсичные газы, которые попадают в дыхательные пути.

Ртуть накапливается в организме и может вызвать тремор, проблемы с дыханием и даже смерть. В некоторых доисторических человеческих останках обнаружен чрезвычайно высокий уровень ртути, что свидетельствует о длительном контакте с этим минералом.

Несмотря на опасность, киноварь имела много применений в древних обществах. Ярко-красный пигмент часто использовали в ритуалах, украшении тела и искусстве. Он выполнял подобную роль к охре — природному пигменту из оксида железа, который широко использовался в доисторической живописи и погребальных обычаях. Однако, в отличие от киновари, охра не содержит токсичной ртути.

Фото: Інститут археології НАН України

В Красном Маяке этот минерал был обнаружен только в трех из 177 могил, раскопанных на сегодня. Интересно, что все эти могилы принадлежали женщинам. Эта закономерность заставила исследователей рассмотреть другое возможное объяснение: минерал, возможно, использовался как косметический пигмент.

Дзнеладзе отметила, что мужские и женские могилы позднескифского периода содержат различные наборы предметов. Поэтому киноварь, возможно, была связана с предметами, которые ассоциировались с женщинами. Ученая сказала: "Не следует исключать использование киновари также в косметических целях... Охра и другие минеральные красители также были найдены в [позднескифских] женских захоронениях в пиксидах [сосудах], сундучках и раковинах, которые использовались для хранения и разведения косметики".

Другие ученые также исследовали историческое использование этого минерала. Кааре Лунд Расмуссен, почетный профессор Южно-Данского университета, исследовал киноварь в средневековой Европе. Хотя он не участвовал в украинском исследовании, он отметил, что киноварь иногда считали лечебным средством и использовали для лечения таких болезней, как проказа и сифилис.

Расмуссен также указал, что красные пигменты появлялись в европейских захоронениях на протяжении тысячелетий. В некоторых случаях могилы мезолитического периода содержали тела, покрытые красной охрой. Ученый описал одно захоронение в Дании, в котором мать и ребенок были похоронены вместе, причем ребенок лежал на крыле лебедя, а оба тела были покрыты красным пигментом.

Находки из Красного Маяка предоставляют новую информацию о погребальных обычаях в последние века скифской культуры. Они также показывают, как научный анализ может идентифицировать вещества, которые во время предыдущих раскопок, возможно, описывали только как "красный пигмент".

Это открытие помогает археологам узнать больше о древних верованиях, похоронных ритуалах и повседневной жизни. Даже небольшие следы минералов в могилах могут раскрыть, как люди относились к своим умершим и какие предметы или вещества они ценили тысячи лет назад.

