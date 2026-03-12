К его смерти отнеслись необычно: чем 4000-летнее захоронение удивило археологов (фото)

Все больше палеопатологических исследований показывают, что в древности цинга поражала многих людей, которые жили в тропических районах Азиатско-Тихоокеанского региона. Новые исследования скелетов с Филиппин предоставляют дополнительные доказательства и дают представление о том, как прошлые общества боролись с болезнями и инвалидностью.

Хотя цинга часто связывается с длительными морскими путешествиями или крайним голодом, археологические данные свидетельствуют о том, что она появлялась в нескольких общинах во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет Phys.org.

Недавно ученые исследовали останки молодого мужчины с Филиппин, жившего примерно 2000-1800 лет назад. Исследование, возглавляемое доктором Хлоей Бушер, было сосредоточено на скелете, у которого ранее был обнаружен анкилоз тазобедренного сустава — состояние, при котором кости в суставе срастаются между собой и ограничивают движение.

При дальнейшем анализе полного скелета исследователи обнаружили явные признаки цинги, заболевания, вызванного дефицитом витамина C. Это состояние, вероятно, способствовало изменениям в костях, ранее обнаруженным в останках. Это свидетельствует о том, что проблемы с питанием и физическая инвалидность могли одновременно влиять на этого человека.

Цинга развивается, когда организм на протяжении длительного времени испытывает недостаток витамина C. Этот витамин необходим для выработки коллагена, который поддерживает кости и соединительные ткани. Без него ткани ослабевают, а кости не могут самовосстанавливаться. Симптомы могут включать синяки, набухшие десны, анемию, потерю костной массы и воспаление.

Соавтор исследования доктор Меландри Влок объяснила, что эта болезнь не всегда означает недостаток пищи. "Цинга — это дефицит микроэлементов, поэтому для ее развития не обязательно быть голодным; можно питаться продуктами, богатыми калориями, но бедными витаминами", — сказала она.

Влок отметила, что основные продукты питания иногда могут вызывать нарушение баланса питательных веществ. "Например, рис не содержит витамина C, поэтому чрезмерное потребление может обеспечить вас достаточным количеством калорий для выживания, но в результате вы не получите необходимого количества витамина C, чтобы избежать цинги". Она также объяснила, что витамин C растворяется в воде, а это означает, что кипячение или приготовление пищи может снизить ее питательную ценность.

Один из ключевых примеров происходит из Нагсабарана, места скопления ракушек на острове Лусон в долине Кагаян на севере Филиппин. Поселение датируется неолитическим периодом и продолжало существовать в металлический период, когда торговые сети расширились по всему региону.

Скелет имел выраженный анкилоз в левом бедре, где бедренная кость срослась с вертлужной впадиной Фото: Бушер и др.

Захоронение, известное как Захоронение 4, выделялось среди других на этом месте. По словам доктора Буше, возле этого лица не было найдено никаких погребальных даров, тогда как другие лица были похоронены с такими предметами, как стеклянные бусины, керамика, металлические артефакты и кости животных, которые, возможно, были пищевыми жертвоприношениями.

В 2009 году исследователи впервые получили разрешение от Национального музея Филиппин на изучение останков. Более поздний анализ датировал эту личность примерно 2022-1792 годами до наших дней. Скелет имел выраженный анкилоз в левом бедре, где бедренная кость срослась с тазобедренной впадиной. Это состояние затрудняло движения.

Ранее исследования связывали ограниченную подвижность мужчины с изменениями костей в его левой ноге. Однако это не объясняло, почему подобные изменения появились в правой ноге. Недавний анализ решил эту загадку, обнаружив поражения, связанные с цингой, на черепе и челюсти.

Поскольку эти участки подвергаются постоянным мышечным движениям, ослабленные кровеносные сосуды могут кровоточить и образовывать поражения, типичные для цинги. Несмотря на то, что подвижность мужчины была ограниченной, дефицит витамина C мог повлиять на весь его скелет, что объясняет общие проблемы с перестройкой костей.

"Витамин C является чрезвычайно важным для формирования новой костной ткани, поэтому при его отсутствии кости не могут самовосстанавливаться", — пояснила доктор Влок.

Исследователи считают, что мужчина, вероятно, полагался на поддержку своей общины, которая, возможно, готовила для него мягкую пищу и помогала менять положение его тела, чтобы предотвратить травмы от давления.

Доказательства, полученные из скелета, свидетельствуют о том, что даже лица с серьезными проблемами со здоровьем могли получать помощь от окружающих, что дает ценное представление о социальной поддержке и здоровье в прошлом.

