Уникальную гробницу странной формы отреставрируют: что планируют сделать турецкие ученые (фото)

В Мармарисе, Турция, началась реставрация единственной в стране пирамидальной гробницы эллинистического периода. Цель проекта — сохранить сооружение и улучшить доступ для посетителей, не нанося ущерб историческим памятникам.

Проект реализован с разрешения Регионального совета Муглы по охране культурного наследия и под надзором Управления музея Мармариса. Научное руководство работами осуществляет доцент Мехмет Гурбузер с кафедры археологии Университета Муглы Ситки Кочмана, пишет Türkiye Today.

Памятник датируется эллинистическим периодом, наступившим после военных походов Александра Македонского. В это время греческая культура распространилась на обширные территории восточного Средиземноморья.

Во время раскопок в гробнице археологи нашли древнегреческие надписи, высеченные на мраморной плите. Согласно тексту, захоронение принадлежало Диагору и его жене Аристомасе. Исследователи отметили, что пирамидальная форма сооружения является чрезвычайно редкой для этого региона и выделяется среди других погребальных памятников.

Представители власти подтвердили, что гробница официально зарегистрирована Министерством культуры и туризма как недвижимый культурный объект, который подлежит охране. Эта классификация свидетельствует о важности памятника в культурном наследии региона.

Первый этап проекта сосредоточен на очистке густой растительности, выросшей вокруг сооружения. Удаление растений поможет специалистам более тщательно осмотреть памятник и уменьшит риск повреждения, вызванного корнями или влагой. После завершения этих работ чиновники планируют построить защитный периметр вокруг места.

Для наблюдения за территорией планируется установить системы камер и фотоловушки, срабатывающие на движение. Таким образом представители власти хотят предотвратить вандализм и отслеживать активность вокруг памятника.

Планы также включают улучшения для посетителей. Планируется создание пешеходного маршрута к гробнице, который бы безопасно проводил людей через территорию, а также сооружение лестницы для облегчения доступа. Кроме этого будут установлены информационные панели, которые будут объяснять историю сооружения.

Важным дополнением будут системы освещения, чтобы памятник оставался видимым и безопасным после наступления темноты. Представители власти заявили, что работы по консервации и обустройству территории будут завершены к середине апреля.

Сохранение редких памятников, таких как эта эллинистическая гробница, поможет защитить исторические знания, одновременно давая посетителям возможность узнать о прошлом в том месте, где оно происходило.

