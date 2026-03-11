Дикое, таинственное и необычное: какие секреты скрываются в море без берегов (видео)

Саргассово море в Северной Атлантике отличается от всех других морей на Земле. В отличие от типичных морей, которые граничат с континентами или островами, это море находится в открытом океане.

Саргассово море расположено к востоку от Соединенных Штатов и окружает Бермудские острова, образуя уникальный морской регион, который уже на протяжении многих поколений озадачивает исследователей, пишет IFLScience.

Саргассово море занимает примерно 5,2 миллиона квадратных километров в Северной Атлантике. Вместо береговых линий, которые обычно определяют границы морей, границы Саргассова моря образуют мощные океанские течения.

Море получило свое название от Sargassum, рода плавающих бурых водорослей, которые заполняют большую часть региона. В этом районе преобладают два вида: Sargassum fluitans и Sargassum natans.

Эти водоросли ведут себя иначе, чем большинство морских водорослей. Многие виды водорослей растут, прикрепившись к скалам или морскому дну, но Sargassum на протяжении всей своей жизни свободно дрейфует на поверхности. Ученые описывают этот образ жизни как голопелагический, что означает, что организм проводит весь свой жизненный цикл, плавая в открытой воде, а не прикрепляясь ко дну океана.

Водоросли соединяются в огромные ковры, простирающиеся на километры Фото: Wikimedia Commons

Вместо размножения с морского дна, Sargassum распространяется главным образом через вегетативный рост. Кусочки отрываются от более крупного комка и продолжают расти как новые растения. Со временем один кусок может размножиться в дрейфующие пятна. Некоторые остаются небольшими, а другие соединяются в огромные ковры, простирающиеся на километры.

Эти плавающие структуры являются частью Большого атлантического пояса саргасума, периодического цветения водорослей, простирающегося на 8000 километров по Атлантическому океану. Это самое большое известное цветение макроводорослей в мире. Из-за этих огромных золотых ковров Саргассово море часто сравнивают с плавучим тропическим лесом, наполненным жизнью, которая зависит от водорослей.

Один из самых больших научных вопросов, связанных с этим морем, касался жизненного цикла угрей. В течение веков исследователи не могли подтвердить, где размножаются европейские угри. В 2022 году ученые наконец получили четкие доказательства, отслеживая миграцию самок европейских угрей(Anguilla anguilla).

Для этого исследователи прикрепили спутниковые метки к 26 взрослым самкам и выпустили их вблизи Азорских островов в Атлантическом океане. Это место стало самой отдаленной подтвержденной точкой на их пути миграции в Саргассово море.

Ученые собирали данные от 23 меченых угрей в течение шести-двенадцати месяцев. Только три из них завершили полную миграцию в Саргассово море, что свидетельствует о том, что путешествие к этому нерестовому району может длиться более года.

Ученые исследовали миграцию европейских угрей

Эта территория также играет важную роль в ранней жизни морских черепах. Морские ученые долго пытались понять, где молодые черепахи проводят период между вылуплением и взрослением, который иногда называют "потерянными годами". Отслеживать их было сложно, поскольку молодые черепахи быстро растут, а их панцири меняют форму.

В конце концов исследователи решили эту проблему, прикрепив устройства для отслеживания с помощью специального морского клея. Двадцать одна молодая зеленая черепаха была оснащена трекерами и выпущена, чтобы проследить их естественное движение в Атлантическом океане. Результаты показали, что Гольфстрим перенес многих из них на север, а четырнадцать в конце концов двинулись к Саргассову морю.

Кейт Мэнсфилд объяснила, почему это место привлекает их: "Известно, что молодые океанические логгерхеды и зеленые морские черепахи ассоциируются с саргасумом. Эта среда обитания обеспечивает им определенную защиту от хищников (молодые черепахи и логгерхеды, в частности, хорошо сочетаются с этими водорослями благодаря своей окраске) и большое количество доступной пищи".

Двадцать одна молодая зеленая черепаха была оснащена трекерами и выпущена, чтобы проследить их естественное движение в Атлантическом океане Фото: Wikimedia Commons

Ученая добавила дополнительные детали об экосистеме: "В саргасуме живут личинки и молодые рыбы, а также мелкие ракообразные (крабы и т.д.), некоторые водоросли и тому подобное. Все это — потенциальная пища для этих маленьких черепах. Он также обеспечивает тепло — коричневые водоросли удерживают воду, а солнце помогает немного прогреть воду по сравнению с открытым океаном. Итак, для маленьких холоднокровных черепах это может быть преимуществом с точки зрения их метаболизма и роста".

Несмотря на богатство плавучей жизни, окружающая вода содержит очень мало питательных веществ. Биологический океанограф Джон Райтер из Вудс-Холской океанографической институции когда-то описал эту местность как "биологическую пустыню". Вода классифицируется как олиготрофная, что означает, что уровень питательных веществ чрезвычайно низкий. Тем не менее водоросли саргасум и дикие животные, которые зависят от них, продолжают появляться там год за годом.

Однако в последние годы рост саргасума в последние годы также создает проблемы. Большие массы иногда дрейфуют в сторону прибрежных регионов, таких как Флорида. Когда это происходит, густые водоросли могут блокировать путь новорожденным морским черепахам, которые пытаются добраться до открытой воды.

Саргассово море остается одной из самых необычных морских сред на Земле. С плавучими лесами водорослей, длительными миграциями животных и нерешенными экологическими вопросами, оно продолжает привлекать внимание ученых и демонстрирует, как мало мы знаем об океане.

