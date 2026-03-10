В Мукачево нашли замок венгерского шляхтича: что откопали энтузиасты (фото)

В Мукачево обнаружили руины средневековой резиденции, которая когда-то принадлежала венгерской шляхетской семье Телегди. Сегодня на этом месте расположены подвалы старейшей в Украине пивоварни.

Об открытии сообщил местный общественный активист и предприниматель Виктор Стинич, который инициировал поиски исторического здания, пишет Укринформ.

"Стены, которые мы вместе с историком Иосифом Кобалем считаем остатками дворца венгерского шляхтича Михая Телегди, удалось обнаружить и сфотографировать только в марте. Сейчас это — территория старейшего в Украине пивзавода, эти стены сейчас являются подвалами одной из солодовен. Они имеют толщину более 1,5 метра также своды, а углы сделаны из тесаного камня. Длина здания около 40 метров", — сказал Стинич.

Поиски в основном базировались на старых картах и исторических публикациях Фото: Виктор Стинич

Поиски в основном базировались на старых картах и исторических публикациях. В этих источниках упоминается резиденция, связанная с венгерским шляхтичем Михаем Телегди, который владел землями в этом районе в конце XVI века.

"Фактически на сегодня есть описания этого здания в монографиях и обозначения на старых картах, которые совпадают с расположением этих подвалов. Территория современного пивзавода принадлежала Михаю Телегди еще в 1575 году. В завещании от 1593 года он завещает это имущество своим детям, а в 1597 официально "прописывается" в Podhering castely. Описание 1596 года говорит, что первое здание имело сводчатый подвал и деревянный второй этаж, также упоминают лестницу и боковую галерею с деревянными столбами — торнац. Охрану обеспечивали три башни и стена-паланок", — пояснил Стынич.

Более поздние документы повторяют подобные детали. Источники, датированные 1673 и 1712 годами, упоминают о сводчатом погребе, разделенном на две камеры, комнате управляющего и открытом деревянном крыльце.

Несмотря на историческую ценность сооружения, погреба пока не имеют охранного статуса. Мемориальная доска на территории пивоварни указывает на то, что это место является архитектурным памятником, датированным 1728 годом, но официальных археологических исследований здесь не проводилось.

Фото: Виктор Стинич

"Эту территорию никто никогда не исследовал, во-первых, это всегда была частная территория, здесь и сейчас действует пивзавод, где изготавливают солод для украинских и европейских пивзаводов, также здесь пекут хлеб и делают колбасы — то есть, есть производство. Во-вторых, это тема для узких специалистов: историков, исследователей, как Иосиф Кобаль, которые широко ею никогда не интересовались", — отметил Стинич.

Сейчас команда энтузиастов общается с исследователями, чтобы организовать дальнейшее изучение стен и подтвердить, действительно ли они являются частью дворца Телегди.

"Что это дает Мукачево? Это изменение истории города — мы нашли третье старейшее здание в Мукачево, после замка Паланок и часовни св. Этот дворец Телегди на 70 лет старше знаменитого Белого дворца Ракоци, что в центре Мукачево", — добавил Стинич.

Исторические записи свидетельствуют, что граф Михай Телегди в конце XVI — начале XVII века владел современными Подгорянами и Чинадиевом. Его семья также некоторое время владела замком Сент-Миклош. Земля, на которой сегодня стоит пивоварня, была частью этих имений.

Сама пивоварня также имеет историческое значение. Известная как Подгорянская пивоварня, она считается старейшим промышленным пивным предприятием в Украине. Она была основана 1 марта 1701 года трансильванским князем Ференцем II Ракоци и позже стала известной как "Пивоварня графа фон Шенборна".

Дальнейшие исследования и археологические раскопки могут подтвердить, действительно ли толстые каменные стены под пивоварней принадлежат давно утраченному дворцу Телегди.

Если это подтвердится, находка станет еще одним свидетельством того, как важные исторические памятники могут сохраниться в неожиданных местах под современными промышленными объектами.

