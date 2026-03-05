Роли были четкими, но гибкими: ученые исследовали 7000-летние захоронения в Чехии (фото)

Захоронения позднего каменного века на территории современной Венгрии дают важные подсказки о том, как люди жили и работали в этот период. Доказательства из могил показывают, что социальные роли, связанные с полом, не всегда были строгими или фиксированными.

Археологи исследовали два захоронения на Великой Венгерской равнине: Polgár-Ferenci-hát и Polgár-Csőszhalom. Эти места использовались с интервалом в несколько веков и содержали останки 125 взрослых людей, пишет IFLScience.

Исследовательская группа под руководством Себастьяна Виллотта из Французского национального центра научных исследований соединила несколько научных методов для изучения скелетов и погребальных предметов. Их целью было лучше понять гендерные роли в неолитический период.

Команда использовала анализ скелетов, чтобы определить пол лиц. Уиллот объяснил этот подход в интервью: "Мы использовали комбинацию методов, чтобы определить пол лиц. Основной метод, который мы использовали, базируется на морфологии и морфометрии таза, что широко признается одним из самых надежных способов определения пола по скелетным останкам".

Он добавил, что эти методы часто достигают точности около 98 процентов. Когда таз не давал четкого ответа, исследователи использовали анализ древней ДНК. Несмотря на это, Уиллот отметил, что "в исследовании действительно есть шесть человек, для которых мы не смогли определить пол с большой надежностью, поэтому решили оставить его неопределенным".

Ученые также изучали физические маркеры на костях, которые отражают долговременную активность Фото: Villotte et al.

Более старое захоронение, Polgár-Ferenci-hát, датируется примерно 7300-7100 годами назад. Исследователи нашли мало доказательств четкого разделения по полу в этой общине. Из 94 захоронений взрослых лишь небольшое количество содержало погребальные дары, и эти предметы не проявляли никаких закономерностей, связанных с полом.

Ученые также изучали физические маркеры на костях, которые отражают долговременную активность. Они искали признаки спондилолиза, типа перелома позвоночника, который часто связан с поднятием тяжестей, а также изменения костей, вызванные повторяющимися движениями, такими как приседание на колени.

На месте был обнаружен только один возможный случай спондилолиза. Однако изменения костей, связанные с частым сидением на коленях, были обнаружены примерно у половины женщин, но только у 19 процентов мужчин. Эта разница может отражать ежедневные задачи, которые выполнялись в общине.

Более поздний могильный участок, Polgár-Csőszhalom, датируется периодом примерно 6800-6600 лет назад и демонстрирует более выраженные закономерности в погребальных обычаях. Многие женщины были похоронены с поясами, изготовленными из бусин из ракушки вида Spondylus, тогда как мужчин часто хоронили с каменными орудиями, которые, возможно, символизировали работу или статус.

Позиция захоронения также соответствовала определенной закономерности. Большинство мужчин были похоронены на правом боку, а большинство женщин — на левом. Такое расположение известно из других неолитических захоронений на Венгерской равнине. Однако семь человек в Чошхаломе были похоронены на противоположной стороне для их пола, что свидетельствует о том, что это правило не всегда соблюдалось.

Одно захоронение выделяется среди других. Женщина была найдена с полированным каменным орудием, а не с поясом из раковин, который обычно ассоциируется с женскими захоронениями. Ее скелет также имел признаки гиперразгибания пальцев ног, заболевания костей, связанное с частым стоянием на коленях или определенными видами работы. Интересно, что люди, похороненные с каменными орудиями, часто имели те же физические признаки.

На этом более позднем месте повреждения позвоночника, связанные с тяжелым трудом, встречались как у мужчин, так и у женщин с одинаковой частотой. Несколько мужских скелетов также имели изменения костей верхней части тела, подобные тем, что наблюдаются у современных метателей, что свидетельствует о повторяющихся движениях руками. Признаки сидения на коленях были несколько чаще у мужчин, чем у женщин, но разница не была достаточно большой, чтобы считаться статистически значимой.

В совокупности результаты указывают на то, что со временем определенные задачи могли стать более распространенными среди одного пола. Однако доказательства также показывают, что эти роли не были строго ограниченными. Некоторые лица, кажется, выполняли действия, которые чаще ассоциируются с противоположным полом, и это иногда отражалось в их похоронных дарах.

Исследователи четко подытожили этот момент: "Женщины, возможно, брали на себя роли, которые традиционно ассоциировались с мужчинами (и, возможно, наоборот), а некоторых лиц после смерти хоронили с погребальными знаками, характерными для обоих полов".

Авторы пришли к выводу, что "вместо того, чтобы указывать на жесткое бинарное разделение поведения, доказательства свидетельствуют о том, что гендерные роли были изменчивыми и формировались под влиянием многих взаимосвязанных факторов".

Эти выводы ставят под сомнение распространенное мнение, что древние общества всегда придерживались строгого гендерного разделения. Археологические данные свидетельствуют, что человеческие сообщества издавна демонстрировали разнообразие социальных ролей и повседневного труда.

Понимание этой сложности помогает составить четкое представление о жизни в неолитический период и напоминает, что социальные структуры много раз менялись на протяжении истории.

