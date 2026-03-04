Необычный камень из Чехии: фрагмент фундамента кладовой оказался 3000-летним артефактом (фото)

Камень, который ранее считался частью фундамента старой кладовой в Южной Моравии, оказался редкой литейной формой бронзового века. Этот предмет, найденный в селе Моркувки в Чехии, дал новые свидетельства о доисторической металлургии и межрегиональных контактах в Центральной Европе.

То, что казалось обычной плитой, позже идентифицировали как инструмент, который использовался около 3000 лет назад для изготовления бронзовых наконечников копий, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

История началась в 2007 году, когда владелец дома заметил прямоугольный камень, который немного торчал из земли в его саду. На протяжении многих лет он считал, что это просто еще один строительный камень, который повторно использовали в фундаменте кладовой.

Специалисты из Моравского музея и его Археологического института подробнее исследовали камень и подтвердили, что это форма для литья, также известная как матрица, из позднего бронзового века.

На одной стороне камня было выгравировано точное негативное изображение в форме лезвия наконечника копья. По мнению экспертов, форма, вероятно, использовалась многократно для литья бронзовых наконечников копий, что свидетельствует об организованном и, возможно, серийном производстве, а не о случайной ремесленной деятельности.

Геологические исследования выявили еще одну важную деталь. Камень был идентифицирован как вулканический туф, материал, не свойственный для Южной Моравии. Его происхождение было прослежено до юго-восточных склонов гор Бюкк на территории современной Венгрии.

Такая транспортировка указывает на существование торговых путей или культурных связей между Моравией и Карпатским бассейном. В этот период Центральная Европа образовала сеть общин, которые обменивались сырьем, готовой продукцией и техническими знаниями.

Наконечники копий, изготовленные с помощью формы Моркувки, имели ребра вдоль лезвия и выраженный гребень на гнезде, что было типичным для карпатских образцов оружия Фото: Marek Hensl, Czech Radio

Карпатский бассейн был одним из главных центров производства бронзы в Европе, богатым медной рудой и связанным с источниками олова, необходимого для производства бронзы. Наличие карпатской каменной формы в Моравии свидетельствовало о том, что специализированные инструменты и металлургические знания распространялись между регионами.

Литейные формы были необходимыми инструментами в металлургии бронзового века. Обычно изготовленные в виде двух сходящихся половинок, они образовывали закрытую полость в форме будущего предмета. Расплавленная бронза заливалась в форму через канал в верхней части. Для наконечников копий вставляли сердцевину, чтобы образовать полое гнездо, благодаря чему готовое лезвие можно было надежно закрепить на деревянном древке.

В отличие от глиняных форм, которые часто ломались после одного использования, каменные формы были прочными и пригодными для повторного использования. Следы износа на форме из Моркувки свидетельствуют о том, что с ее помощью, вероятно, были изготовлены десятки наконечников копий.

Бронзовый век на территории современной Чехии длился примерно с 2300 до 800 года до н. э. В течение этого времени общины стали более социально стратифицированными, а контроль над металлическими ресурсами, вероятно, формировал политическую и военную власть.

Моравия находилась под влиянием культуры полей захоронений, известной кремационными захоронениями и сильными традициями металлообработки. Бронзовые предметы этой эпохи включали мечи, топоры, серпы, украшения, шлемы, поножи и наконечники копий.

Наконечники копий, изготовленные с помощью формы Моркувки, имели ребра вдоль лезвия и выраженный гребень на гнезде, что было типичным для карпатских образцов оружия. Эти элементы конструкции укрепляли оружие, сохраняя его остроту и эффективность в бою. Такие предметы были не только практическими орудиями войны, но и символами статуса.

Археологические находки в Центральной Европе показали, что воины позднего бронзового века были хорошо вооружены. Бронзовые шлемы, щиты и поножи были найдены в разных местах. Существование формы для стандартизированного производства наконечников копий свидетельствовало о том, что война была организованной, а оружие тщательно разрабатывалось и изготавливалось.

Важно

Таинственная Дама из Эльче: секреты древней скульптуры из Испании до сих пор не раскрыли

Открытие продемонстрировало, что три тысячи лет назад Моравия была связана с более широкой технологической и торговой сетью. Артефакт стал доказательством серийного производства оружия, транспортировки материалов на большие расстояния и обмена металлургическими знаниями в Центральной Европе.

Ранее Фокус писал о самых старых в мире рунах, которые обнаружили в Норвегии. Ученые нашли их на фрагментах плиты, которая стала известна как камень Холе.

Также мы рассказывали о восстановлении римского моста в Ладиокее, Турция. Построенный в I веке н. э., мост Лаодикея Асопос имеет длину 171 метр и ширину около 7 метров.