Необычный камень из Чехии: фрагмент фундамента кладовой оказался 3000-летним артефактом (фото)
Камень, который ранее считался частью фундамента старой кладовой в Южной Моравии, оказался редкой литейной формой бронзового века. Этот предмет, найденный в селе Моркувки в Чехии, дал новые свидетельства о доисторической металлургии и межрегиональных контактах в Центральной Европе.
То, что казалось обычной плитой, позже идентифицировали как инструмент, который использовался около 3000 лет назад для изготовления бронзовых наконечников копий, пишет Arkeonews.
История началась в 2007 году, когда владелец дома заметил прямоугольный камень, который немного торчал из земли в его саду. На протяжении многих лет он считал, что это просто еще один строительный камень, который повторно использовали в фундаменте кладовой.
Специалисты из Моравского музея и его Археологического института подробнее исследовали камень и подтвердили, что это форма для литья, также известная как матрица, из позднего бронзового века.
На одной стороне камня было выгравировано точное негативное изображение в форме лезвия наконечника копья. По мнению экспертов, форма, вероятно, использовалась многократно для литья бронзовых наконечников копий, что свидетельствует об организованном и, возможно, серийном производстве, а не о случайной ремесленной деятельности.
Геологические исследования выявили еще одну важную деталь. Камень был идентифицирован как вулканический туф, материал, не свойственный для Южной Моравии. Его происхождение было прослежено до юго-восточных склонов гор Бюкк на территории современной Венгрии.
Такая транспортировка указывает на существование торговых путей или культурных связей между Моравией и Карпатским бассейном. В этот период Центральная Европа образовала сеть общин, которые обменивались сырьем, готовой продукцией и техническими знаниями.
Карпатский бассейн был одним из главных центров производства бронзы в Европе, богатым медной рудой и связанным с источниками олова, необходимого для производства бронзы. Наличие карпатской каменной формы в Моравии свидетельствовало о том, что специализированные инструменты и металлургические знания распространялись между регионами.
Литейные формы были необходимыми инструментами в металлургии бронзового века. Обычно изготовленные в виде двух сходящихся половинок, они образовывали закрытую полость в форме будущего предмета. Расплавленная бронза заливалась в форму через канал в верхней части. Для наконечников копий вставляли сердцевину, чтобы образовать полое гнездо, благодаря чему готовое лезвие можно было надежно закрепить на деревянном древке.
В отличие от глиняных форм, которые часто ломались после одного использования, каменные формы были прочными и пригодными для повторного использования. Следы износа на форме из Моркувки свидетельствуют о том, что с ее помощью, вероятно, были изготовлены десятки наконечников копий.
Бронзовый век на территории современной Чехии длился примерно с 2300 до 800 года до н. э. В течение этого времени общины стали более социально стратифицированными, а контроль над металлическими ресурсами, вероятно, формировал политическую и военную власть.
Моравия находилась под влиянием культуры полей захоронений, известной кремационными захоронениями и сильными традициями металлообработки. Бронзовые предметы этой эпохи включали мечи, топоры, серпы, украшения, шлемы, поножи и наконечники копий.
Наконечники копий, изготовленные с помощью формы Моркувки, имели ребра вдоль лезвия и выраженный гребень на гнезде, что было типичным для карпатских образцов оружия. Эти элементы конструкции укрепляли оружие, сохраняя его остроту и эффективность в бою. Такие предметы были не только практическими орудиями войны, но и символами статуса.
Археологические находки в Центральной Европе показали, что воины позднего бронзового века были хорошо вооружены. Бронзовые шлемы, щиты и поножи были найдены в разных местах. Существование формы для стандартизированного производства наконечников копий свидетельствовало о том, что война была организованной, а оружие тщательно разрабатывалось и изготавливалось.Важно
Открытие продемонстрировало, что три тысячи лет назад Моравия была связана с более широкой технологической и торговой сетью. Артефакт стал доказательством серийного производства оружия, транспортировки материалов на большие расстояния и обмена металлургическими знаниями в Центральной Европе.
