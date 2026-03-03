Таинственная Дама из Эльче: секреты древней скульптуры из Испании до сих пор не раскрыли

В конце XIX века неожиданная археологическая находка на средиземноморском побережье Испании вызвала дискуссию, которая продолжалась более века. Известняковая скульптура, которая позже получила название "Дама из Эльче", стала одним из самых известных образцов древнего иберийского искусства.

Летом 1897 года фермер, который работал вблизи Эльче, обнаружил окрашенный бюст женщины в натуральную величину. Впоследствии французский археолог Пьер Парис приобрел артефакт и передал скульптуру в Лувр в Париже, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Артефакт хранился во Франции на протяжении десятилетий, а во время Второй мировой войны бюст был возвращен в Испанию. Сейчас он находится в Национальном археологическом музее в Мадриде.

"Дама из Эльче" имеет высоту 56 сантиметров и весит чуть более 65 килограммов. Высеченный из известняка, бюст изображает женщину, одетую в роскошный наряд. Она носит остроконечную тиару и диадему на лбу, частично прикрытую вуалью. Головной убор заканчивается большими розетками возле ушей.

Плащ, закрепленный маленькой булавкой, расстегнут спереди, открывая три ожерелья, украшенные амулетами. Серьги и ленты обрамляют ее лицо, а на губах и одежде все еще видны следы оригинальной краски.

Одной из самых интересных деталей является большая полость, высеченная в задней части скульптуры. Археологи считают, что эта полость могла служить погребальным контейнером для кремированных останков. Позже научные исследования подтвердили, что найденный внутри пепел был древним, что подтверждает теорию о том, что бюст имел ритуальное назначение.

Смешанный художественный стиль скульптуры вызвал споры. Ее черты сочетают иберийские, греческие и североафриканские влияния. Из-за этого сочетания некоторые эксперты когда-то утверждали, что это подделка.

В книге 1995 года историк искусства Джон Ф. Моффит предположил, что бюст мог быть создан в конце XIX века испанским фальсификатором искусства Франсиско Палласом и Пуигом. Однако научный анализ пигментов показал, что они были древними. Дальнейшее исследование кремированных останков подкрепило вывод, что скульптуре более 2400 лет.

Несмотря на подтверждение возраста артефакта, остается много вопросов. Ученые до сих пор дискутируют, была ли Дама из Эльче изначально самостоятельным бюстом или частью большей статуи в полный рост. Ее личность также остается неизвестной.

Некоторые исследователи связывают ее с Танит, главной богиней древнего Карфагена, предполагая религиозные связи между иберийской и пунической культурами. Однако Национальный археологический музей четко заявляет, что "личность фигуры остается загадкой". Музей также отмечает, что "в последнее время ее интерпретируют как высокородную иберийскую даму, которую ее потомки обожали".

Важно

Возвращение из забвения: древний мост времен римлян восстановили в Ладиокее (фото)

"Дама из Эльче" отражает культурные обмены, которые сформировали древнюю Испанию. Ее сохранение, научное исследование и длительные дискуссии показывают, как археология продолжает совершенствовать понимание прошлого. Более чем через столетие после ее открытия скульптура все еще вызывает новые вопросы об искусстве, верованиях и идентичности в древнем Средиземноморье.

Ранее Фокус писал о драгоценном артефакте, обнаруженном в Норфолке. Ученые датировали находку временами вторжения викингов в Англию.

Также мы рассказывали об исследовании древней скорлупы страусиных яиц. Эти артефакты доказывают, что абстрактное мышление развилось еще 60 000 лет назад.