Таємнича Дама з Ельче: секрети древньої скульптури з Іспанії досі не розкрили

Наприкінці XIX століття несподівана археологічна знахідка на середземноморському узбережжі Іспанії викликала дискусію, яка тривала понад століття. Вапнякова скульптура, яка пізніше отримала назву "Дама з Ельче", стала одним із найвідоміших зразків стародавнього іберійського мистецтва.

Літом 1897 року фермер, який працював поблизу Ельче, виявив пофарбований бюст жінки в натуральну величину. Згодом французький археолог П'єр Паріс придбав артефакт і передав скульптуру до Лувру в Парижі, пише Live Science.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Артефакт зберігався у Франції впродовж десятиліть, а під час Другої світової війни бюст був повернутий до Іспанії. Зараз він знаходиться в Національному археологічному музеї в Мадриді.

"Дама з Ельче" має висоту 56 сантиметрів і важить трохи більше 65 кілограмів. Висічений з вапняку, бюст зображує жінку, одягнену в розкішне вбрання. Вона носить гостру тіару і діадему на лобі, частково прикриту вуаллю. Головний убір закінчується великими розетками біля вух.

Плащ, закріплений маленькою шпилькою, розстібнутий спереду, відкриваючи три намиста, прикрашені амулетами. Сережки та стрічки обрамляють її обличчя, а на губах і одязі все ще видно сліди оригінальної фарби.

Однією з найцікавіших деталей є велика порожнина, висічена в задній частині скульптури. Археологи вважають, що ця порожнина могла служити похоронним контейнером для кремованих останків. Пізніше наукові дослідження підтвердили, що знайдений всередині попіл був стародавнім, що підтверджує теорію про те, що бюст мав ритуальне призначення.

Змішаний художній стиль скульптури викликав суперечки. Її риси поєднують іберійські, грецькі та північноафриканські впливи. Через це поєднання деякі експерти колись стверджували, що це підробка.

У книзі 1995 року історик мистецтва Джон Ф. Моффіт припустив, що бюст міг бути створений наприкінці XIX століття іспанським фальсифікатором мистецтва Франсіско Палласом і Пуїгом. Однак науковий аналіз пігментів показав, що вони були стародавніми. Подальше дослідження кремованих останків підкріпило висновок, що скульптурі понад 2400 років.

Попри підтвердження віку артефакту, залишається багато питань. Вчені досі дискутують, чи була Дама з Ельче спочатку самостійним бюстом, чи частиною більшої статуї в повний зріст. Її особистість також залишається невідомою.

Деякі дослідники пов'язують її з Таніт, головною богинею стародавнього Карфагена, припускаючи релігійні зв'язки між іберійською та пунічною культурами. Однак Національний археологічний музей чітко заявляє, що "особистість фігури залишається загадкою". Музей також зазначає, що "останнім часом її інтерпретують як високородну іберійську даму, яку її нащадки обожнювали".

Важливо

Повернення із забуття: древній міст часів римлян відновили у Ладіокеї (фото)

"Дама з Ельче" відображає культурні обміни, які сформували стародавню Іспанію. Її збереження, наукове дослідження та тривалі дискусії показують, як археологія продовжує вдосконалювати розуміння минулого. Більше ніж через століття після її відкриття скульптура все ще викликає нові питання про мистецтво, вірування та ідентичність у стародавньому Середземномор'ї.

Раніше Фокус писав про дорогоцінний артефакт, виявлений у Норфолку. Вчені датували знахідку часами вторгнення вікінгів до Англії.

Також ми розповідали про дослідження стародавньої шкаралупи страусиних яєць. Ці артефакти доводять, що абстрактне мислення розвинулося ще 60 000 років тому.