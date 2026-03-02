Абстрактному мисленню 60 000 років: виявлено найдавніші геометричні візерунки людства (фото)

Нове дослідження вказує на те, що деякі з найдавніших малюнків були не випадковими знаками, а ретельно організованими геометричними композиціями. Для цього вчені дослідили шкаралупи страусиних яєць віком понад 60 000 років.

Дослідження під назвою "Найдавніші геометрії: когнітивне дослідження гравірованих шкаралуп страусиних яєць з Ховісонс-Порт" проводилося вченими з Болонського університету. Результати свідчать про те, що ранні Homo sapiens володіли розвиненим абстрактним мисленням набагато раніше, ніж вважалося, пише Arkeonews.

У ході дослідження вчені вивчали фрагменти гравірованих шкаралуп страусиних яєць, знайдених на археологічних розкопках у Південній Африці та Намібії. Ці артефакти датуються періодом культури Ховісонс-Порт, яка існувала приблизно між 65 000 і 60 000 років тому, і є одними з найдавніших прикладів систематичної графічної поведінки, відомих на сьогодні.

Команда проаналізувала 112 фрагментів гравірованих яєць страуса з трьох ключових пам'яток: скельного укриття Діпклуф, укриття Кліпдріфт і скельного укриття Аполло 11. Ці фрагменти колись були частиною яєчних контейнерів, які, ймовірно, використовувалися доісторичними громадами як фляги для води.

Раніше дослідження групували гравіювання за мотивами, такими як штриховані смуги, сітки та ромби. Однак це нове дослідження запровадило кількісний геометричний та просторовий аналіз замість того, щоб покладатися лише на візуальну класифікацію.

Результати були очевидними. Більше 80 відсотків гравірованих сегментів демонстрували систематичну просторову регулярність. У композиціях переважали прямі лінії, і понад 83 відсотки утворювали паралельні вирівнювання. Багато кутів скупчувалися навколо 90 градусів, що вказувало на послідовне використання перпендикулярних ліній.

Професор Сільвія Феррара, яка координувала проєкт, заявила, що гравіювання свідчать про структуроване геометричне мислення. Замість того, щоб повторювати знаки навмання, гравери організовували лінії, використовуючи паралельність, обертання, перенесення та ієрархічне вбудовування.

Головна авторка дослідження Валентина Децембріні зазначила, що багато візерунків вимагали попереднього візуального планування. У кількох випадках загальний макет, здавалося, був продуманий до того, як поверхня була надрізана.

Дослідники описали цю систему, засновану на правилах, як форму "геометричної граматики". Подібно до того, як мова покладається на синтаксис, ці гравюри покладалися на процедурні операції. Паралельні лінії повторювалися на рівних відстанях. Сітки виникали з перетину перпендикулярних ліній. Штриховані смуги розміщувалися в ретельно визначених просторових межах.

Щоб підтвердити ці висновки, команда вручну відтворила кожну гравіровану лінію за допомогою цифрових картографічних інструментів. Вони витягли геометричні змінні, такі як кутовий нахил і відстань між перетинами. Для виявлення структурних закономірностей дослідники застосували статистичні методи, включаючи регресійний аналіз і аналіз головних компонентів.

Більше 90 відсотків фрагментів відповідали прогнозним моделям геометричної організації. Лише невелика кількість показала невідповідності, які були інтерпретовані як матеріальні обмеження або навмисні варіації.

Ці докази вказують на навмисне візуальне планування. Гравіювання відображають не тільки моторний контроль, але й когнітивне передбачення. Дослідження пов'язало ці висновки з дослідженнями в галузі когнітивної науки, які показують, що люди покладаються на основні геометричні поняття, такі як лінії, точки, паралельність і прямі кути.

Ці гравіровані фрагменти шкаралупи страусиних яєць свідчать про те, що до пізнього середнього кам'яного віку люди вже були здатні до структурованого графічного планування та абстрактного просторового мислення. Такі здібності стали основою для подальшого розвитку символічних систем, дизайну і, зрештою, писемності.

Фрагменти з Діпклуфа, Кліпдріфта та скелі Аполло 11 тепер надають докази того, що організоване геометричне мислення з'явилося на десятки тисяч років раніше, ніж було підтверджено попередніми дослідженнями.

Відкриття демонструє, наскільки глибоко вкорінене абстрактне мислення в історії людства. Здатність перетворювати прості лінії на структуровані системи сформувала архітектуру, математику та письмову комунікацію упродовж тисячоліть.

