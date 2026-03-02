Абстрактному мышлению 60 000 лет: обнаружены древнейшие геометрические узоры человечества (фото)

Новое исследование указывает на то, что некоторые из древнейших рисунков были не случайными знаками, а тщательно организованными геометрическими композициями. Для этого ученые исследовали скорлупы страусиных яиц возрастом более 60 000 лет.

Исследование под названием "Древнейшие геометрии: когнитивное исследование гравированных скорлуп страусиных яиц из Ховисонс-Порт" проводилось учеными из Болонского университета. Результаты свидетельствуют о том, что ранние Homo sapiens обладали развитым абстрактным мышлением гораздо раньше, чем считалось, пишет Arkeonews.

В ходе исследования ученые изучали фрагменты гравированных скорлуп страусиных яиц, найденных на археологических раскопках в Южной Африке и Намибии. Эти артефакты датируются периодом культуры Ховисонс-Порт, которая существовала примерно между 65 000 и 60 000 лет назад, и являются одними из древнейших примеров систематического графического поведения, известных на сегодня.

Команда проанализировала 112 фрагментов гравированных яиц страуса из трех ключевых памятников: скального укрытия Дипклуф, укрытия Клипдрифт и скального укрытия Аполло 11. Эти фрагменты когда-то были частью яичных контейнеров, которые, вероятно, использовались доисторическими общинами в качестве фляг для воды.

Ранее исследования группировали гравировку по мотивам, таким как штрихованные полосы, сетки и ромбы. Однако это новое исследование ввело количественный геометрический и пространственный анализ вместо того, чтобы полагаться только на визуальную классификацию.

Результаты были очевидными. Более 80 процентов гравированных сегментов демонстрировали систематическую пространственную регулярность. В композициях преобладали прямые линии, и более 83 процентов образовывали параллельные выравнивания. Многие углы скапливались вокруг 90 градусов, что указывало на последовательное использование перпендикулярных линий.

Профессор Сильвия Феррара, которая координировала проект, заявила, что гравировки свидетельствуют о структурированном геометрическом мышлении. Вместо того, чтобы повторять знаки наугад, граверы организовывали линии, используя параллельность, вращение, перенос и иерархическое встраивание.

Ученые изучали фрагменты гравированных скорлуп страусиных яиц, найденных на археологических раскопках в Южной Африке и Намибии Фото: Decembrini et al.

Главный автор исследования Валентина Децембрини отметила, что многие узоры требовали предварительного визуального планирования. В нескольких случаях общий макет, казалось, был продуман до того, как поверхность была надрезана.

Исследователи описали эту систему, основанную на правилах, как форму "геометрической грамматики". Подобно тому, как язык полагается на синтаксис, эти гравюры полагались на процедурные операции. Параллельные линии повторялись на равных расстояниях. Сетки возникали из пересечения перпендикулярных линий. Штрихованные полосы размещались в тщательно определенных пространственных границах.

Чтобы подтвердить эти выводы, команда вручную воссоздала каждую гравированную линию с помощью цифровых картографических инструментов. Они извлекли геометрические переменные, такие как угловой наклон и расстояние между пересечениями. Для выявления структурных закономерностей исследователи применили статистические методы, включая регрессионный анализ и анализ главных компонентов.

Более 90 процентов фрагментов соответствовали прогнозным моделям геометрической организации. Лишь небольшое количество показало несоответствия, которые были интерпретированы как материальные ограничения или преднамеренные вариации.

Более 90 процентов фрагментов соответствовали прогнозным моделям геометрической организации Фото: Decembrini et al.

Эти доказательства указывают на преднамеренное визуальное планирование. Гравировки отражают не только моторный контроль, но и когнитивное предвидение. Исследование связало эти выводы с исследованиями в области когнитивной науки, которые показывают, что люди полагаются на основные геометрические понятия, такие как линии, точки, параллельность и прямые углы.

Эти гравированные фрагменты скорлупы страусиных яиц свидетельствуют о том, что к позднему среднему каменному веку люди уже были способны к структурированному графическому планированию и абстрактному пространственному мышлению. Такие способности стали основой для дальнейшего развития символических систем, дизайна и, наконец, письменности.

Фрагменты из Дипклуфа, Клипдрифта и скалы Аполло 11 теперь предоставляют доказательства того, что организованное геометрическое мышление появилось на десятки тысяч лет раньше, чем было подтверждено предыдущими исследованиями.

Открытие демонстрирует, насколько глубоко укоренено абстрактное мышление в истории человечества. Способность превращать простые линии в структурированные системы сформировала архитектуру, математику и письменную коммуникацию на протяжении тысячелетий.

