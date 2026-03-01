Поддержите нас UA
Знались с самим Люцифером: почему с салемскими ведьмами было не все так однозначно (фото)

в Салеме казнили 19 "ведьм"
Судебные процессы в Салеме стали одним из самых задокументированных и значимых в ранней истории Америки | Фото: Википедия

С июня 1692 по май 1693 года в американском поселке Салем состоялся ряд расследований и судебных процессов, в результате которых 19 человек казнили за колдовство, а многие другие — заключили в тюрьму. Эти события вошли в историю как "Процесс над салемскими ведьмами".

События сопровождались официальными судебными процессами, показаниями под присягой и официальными ордерами, выданными колониальными властями. Хотя количество жертв было небольшим по сравнению с европейскими охотами на ведьм, судебные процессы в Салеме стали одним из самых задокументированных и значимых в ранней истории Америки.

Охота на ведьм: от Европы до Америки

Примерно с 1300 лет до конца XVIII века в Европе судили десятки тысяч человек за колдовство. Историки оценивают, что около 110 000 человек были осуждены, а от 40 000 до 60 000 казнены, причем самый интенсивный период пришелся на 1580-1640-е годы. Большинство случаев произошли в Германии, Нидерландах, Франции, Италии и Швейцарии.

"Дом ведьм" в Салеме. Здесь жил судья Корвин, который отправил на эшафот 19 ведьм
Фото: Википедия

Бытовало мнение, что ведьмы заключили соглашение с дьяволом, использовали демонов в качестве помощников и применяли сверхъестественные средства, чтобы причинять вред другим. Хотя некоторые лица практиковали различные формы народной магии, никаких исторических доказательств существования сложных сатанинских заговоров, описанных в протоколах судебных процессов, не существует.

К 1692 году масштабные преследования ведьм в Европе уже шли на спад. Поэтому судебные процессы в Салеме являются поздним и локализованным продолжением предыдущей тенденции, а не пиком этого явления.

Предпосылки охоты

В конце XVII века Салем был процветающим портом в заливе Массачусетс, который занимался торговлей в Атлантическом океане. Примерно в 10 милях вглубь суши располагалась деревня Салем, небольшое сельскохозяйственное поселение с примерно 500 жителями. Деревня была экономически и социально разделена.

Поиск "ведьм" или доказательств колдовства часто приобретал формы моральной паники или массовой истерии
Фото: Википедия

Две ведущие семьи — Портеры и Путнамы — представляли противоположные интересы. Портеры имели коммерческие связи с городом Салем, в то время как Путнамы поддерживали большую местную независимость и были союзниками менее состоятельных фермерских семей. Споры о собственности и судебные разбирательства были распространенным явлением, что усиливало напряженность между фракциями.

В 1689 году Сэмюэл Перрис стал пастором конгрегационалистской церкви деревни. Его строгий стиль проповедей и споры о зарплате и собственности углубили разногласия внутри общины. В начале 1690-х годов деревня фактически разделилась на фракции, поддерживающие Перриса, и те, которые были против него.

Таинственная болезнь и поиск виновных

В январе 1692 года дочь Перриса Элизабет и его племянница Эбигейл Уильямс начали проявлять необычное поведение: они кричали, издавали странные звуки, прятались под мебелью. Также девушки жаловались на то, что их кто-то колол булавкой и ножом, а во время проповедей Перриса они затыкали уши.

Местный врач Уильям Григгс не нашел физических причин для такой болезни и пришел к выводу, что причиной такого поведения является влияние ведьм. Вскоре еще одна девочка, Анна Путнам начала вести себя так же.

Позже девушки указали на трех женщин, которые якобы наслали чары: Титубу, рабыню в доме Перриса; Сару Гуд, бедную нищенку; и Сару Осборн, пожилую вдову, которая была вовлечена в судебный спор с пуританами. 1 марта магистраты Джон Гаторн и Джонатан Корвин допросили обвиняемых.

Гуд и Осборн отрицали обвинения. Титуба сначала также отрицала, но позже призналась, описав встречи с дьяволом и утверждая, что в общине действовали другие ведьмы. Ее показания дали магистратам как признание, так и предположение о более широком заговоре, что привело к дальнейшим обвинениям.

С течением недель обвинения выдвинули еще нескольким лицам, среди которых были уважаемые члены церкви, такие как Ребекка Нерс. Многие из обвинителей были связаны с семьей Путнам, а некоторые из обвиняемых были лицами, с которыми Путнамы ранее имели споры.

Начало суда и первые казни

27 мая 1692 года губернатор сэр Уильям Фипс создал специальный суд для рассмотрения все большего количества дел. Суд возглавлял вице-губернатор Уильям Стаутон.

Ключевой особенностью судебного процесса было принятие "спектральных доказательств", то есть свидетельств о том, что дух или призрак обвиняемого нанес вред жертвам. Обвиняемым не предоставляли юридическую помощь, и они имели ограниченные возможности обжаловать такие обвинения.

сэр Уильям Фипс создал специальный суд для рассмотрения дел ведьм
Ключевой особенностью судебного процесса было принятие "спектральных доказательств"
Фото: Википедия

2 июня Бриджет Бишоп стала первым лицом, осужденным судом. Ее казнили 10 июня. В июле были повешены еще пятеро, среди которых Ребекка Нерс и Сара Гуд. 19 августа был казнен Джордж Берроуз, бывший пастор в деревне Салем. 22 сентября повесили еще восемь человек.

Жиля Кори, который отказался признать свою вину, подвергли пыткам, прижимая тяжелыми камнями, после чего он умер через два дня. К концу сентября 1692 года 19 человек были казнены через повешение, а несколько других умерли в тюрьме.

Конец охоты на ведьм

Критика судебных процессов постепенно усиливалась. Инкрис Метер, председатель Гарвардского колледжа, поставил под сомнение надежность спектральных доказательств и предупредил, что лучше, чтобы подозреваемые в колдовстве сбежали, чем чтобы был осужден невиновный человек.

29 октября 1692 года губернатор Фипс распустил специальный суд. Был создан новый Высший суд, и спектральные доказательства больше не принимались.

Бриджет Бишоп стала первым лицом, осужденным судом
Фото: Википедия

Когда в начале 1693 года судебные процессы возобновились, большинство из тех, кто остался под судом, были оправданы. К маю 1693 года Фипс помиловал тех, кто все еще находился под стражей, фактически положив конец кризису.

В годы, следовавшие за судебными процессами, несколько участников публично признали свою ошибку. В 1697 году Массачусетс объявил день поста и размышлений. В 1702 году Генеральный суд объявил судебные процессы незаконными.

Впоследствии, в 1711 году многие приговоры были отменены, а семьям жертв была предоставлена финансовая компенсация. Дальнейшие оправдания произошли в XX и в начале XXI веков.

Судебные процессы над салемскими ведьмами способствовали развитию правовых стандартов в американской юриспруденции, в частности относительно правил сбора доказательств, презумпции невиновности и важности процессуальных гарантий.

