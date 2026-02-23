Наполненная золотыми артефактами: в Панаме раскопали гробницу таинственного правителя (фото)

В Панаме археологи обнаружили богатую гробницу, наполненную золотыми погребальными предметами, что проливает новый свет на доиспанские общества в этом регионе. Захоронение, найденное в провинции Кокле, стало одной из самых важных находок за последние десятилетия.

Гробница, обнаруженная в археологическом парке Эль-Каньо, датируется периодом между 800 и 1000 годами н. э. Во время раскопок археологи нашли останки высокопоставленной особы, похороненной с золотыми браслетами, резными нагрудными пластинами, золотыми украшениями для ушей и украшенными керамическими сосудами, пишет Heritage Daily.

Скопление богато украшенных гробниц на этом месте подкрепило интерпретацию Эль-Каньо как династического захоронения и церемониального центра, функционировавшего на протяжении веков.

Археолог Джулия Майо отметила художественное значение этих предметов. "На нагрудных пластинах изображены летучие мыши и крокодилы", — сказала она, указывая на символы власти, духовности и верований о загробной жизни.

По словам Майо, в Эль-Каньо ранее было раскопано девять других гробниц, "подобных" недавно обнаруженной. "Они хоронили своих умерших там на протяжении около 200 лет", — отметила археолог, указывая на давнюю похоронную традицию, связанную с элитной родовой линией.

Тщательное размещение предметов вокруг тела подтверждает идею, что статус сохранялся после физической жизни Фото: Министерство культуры Панамы

Золотые изделия, найденные в гробнице, свидетельствуют о высоком уровне металлургических навыков. Изысканные орнаменты и детальные изображения показывают, что местные мастера овладели сложными техниками за века до контакта с европейцами.

Ученые отметили, что изысканное захоронение свидетельствует о том, что смерть рассматривалась не как конец идентичности, а как преобразование, в котором социальный статус и власть продолжали существовать в другом состоянии. Тщательное размещение предметов вокруг тела подтверждает идею, что статус сохранялся после физической жизни.

Исследователи также утверждали, что община Эль-Каньо поддерживала разветвленные культурные и, возможно, торговые сети по всему перешейку. Стиль золотых артефактов и керамики отражал более широкие региональные связи, соединявшие Панаму с соседними обществами в Центральной Америке.

Министерство культуры Панамы описало эту находку как "чрезвычайно важную" для национальной археологии и восстановления доиспанской истории Центральной Америки.

Эта находка имеет значение не только для Панамы, но и для более широкого изучения древних американских цивилизаций. Она ставит под сомнение устаревшие предположения о том, что сложная металлургия и иерархические политические системы развивались только в крупных центрах Мезоамерики.

