Наповнена золотими артефактами: у Панамі розкопали гробницю таємничого правителя (фото)

У Панамі археологи виявили багату гробницю, наповнену золотими похоронними предметами, що проливає нове світло на доіспанські суспільства в цьому регіоні. Поховання, знайдене в провінції Кокле, стало однією з найважливіших знахідок за останні десятиліття.

Гробниця, виявлена в археологічному парку Ель-Каньо, датується періодом між 800 і 1000 роками н. е. Під час розкопок археологи знайшли останки високопоставленої особи, похованої з золотими браслетами, різьбленими нагрудними пластинами, золотими прикрасами для вух і прикрашеними керамічними посудинами, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Скупчення багато прикрашених гробниць на цьому місці підкріпило інтерпретацію Ель-Каньо як династичного поховання і церемоніального центру, що функціонував упродовж століть.

Археологиня Джулія Майо відзначила художнє значення цих предметів. "На нагрудних пластинах зображені кажани та крокодили", — сказала вона, вказуючи на символи влади, духовності та вірувань про загробне життя.

За словами Майо, в Ель-Каньо раніше було розкопано дев'ять інших гробниць, "подібних" до нещодавно виявленої. "Вони ховали своїх померлих там упродовж близько 200 років", — зазначила археологиня, вказуючи на давню похоронну традицію, пов'язану з елітною родовою лінією.

Ретельне розміщення предметів навколо тіла підтверджує ідею, що статус зберігався після фізичного життя Фото: Міністерство культури Панами

Золоті вироби, знайдені в гробниці, свідчать про високий рівень металургійних навичок. Вишукані орнаменти та детальні зображення показують, що місцеві майстри опанували складні техніки за століття до контакту з європейцями.

Вчені зазначили, що вишукане поховання свідчить про те, що смерть розглядалася не як кінець ідентичності, а як перетворення, в якому соціальний статус і влада продовжували існувати в іншому стані. Ретельне розміщення предметів навколо тіла підтверджує ідею, що статус зберігався після фізичного життя.

Дослідники також стверджували, що громада Ель-Каньо підтримувала розгалужені культурні та, можливо, торгівельні мережі по всьому перешийку. Стиль золотих артефактів і кераміки відображав ширші регіональні зв'язки, що поєднували Панаму з сусідніми суспільствами в Центральній Америці.

Міністерство культури Панами описало цю знахідку як "надзвичайно важливу" для національної археології та відновлення доіспанської історії Центральної Америки.

Важливо

Дійсно королівський подарунок: яке значення приховував золотий кулон за 4,6 мільона доларів (фото)

Ця знахідка має значення не тільки для Панами, але й для більш широкого вивчення стародавніх американських цивілізацій. Вона ставить під сумнів застарілі припущення про те, що складна металургія та ієрархічні політичні системи розвивалися тільки у великих центрах Мезоамерики.

Раніше Фокус писав про древню зброю, знайдену в Італії. Артефакти знайшли під час дослідження затонулого поселення часів неоліту.

Також ми розповідали про дорогоцінні артефакти, знайдені в імператорській резиденції у В'єтнамі. Як зазначили вчені, це стало одним із найважливіших відкриттів в історичному комплексі за останні роки.