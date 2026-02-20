Дійсно королівський подарунок: яке значення приховував золотий кулон за 4,6 мільона доларів (фото)

Рідкісна коштовність епохи Тюдорів призвела до переосмислення особистого життя Генріха VIII, одного з найсуперечливіших монархів Англії. Золотий медальйон у формі серця, знайдений пошуковцем Чарлі Кларком у Ворвікширі в 2019 році, свідчить про те, що перший шлюб короля мав не тільки політичні причини.

Коштовність пов'язана з Генріхом VIII і його першою дружиною Катериною Арагонською. На лицьовій стороні знахідки під трояндою Тюдорів і гранатом, емблемою іспанського роду Катерини, були переплетені ініціали "H" і "K" та французьке слово "Toujours", що означає "завжди", пише Independent.

У культурі пізнього середньовіччя та Ренесансу такі монограми символізували шлюб, вірність або навіть таємну відданість. Повідомлення здавалося скоріше інтимним, ніж офіційним.

У перші роки шлюбу Генріх і Катерина здавалися близькими. Вона завагітніла через кілька місяців після весілля і народила сина, принца Генрі, в січні 1511 року, проте дитина померла менш ніж через два місяці.

Того ж року королівське подружжя подорожувало Мідлендсом, включаючи Ворвікшир, де через століття було знайдено медальйон. Це дає підстави припустити, що кулон колись символізував народження довгоочікуваного спадкоємця, а згодом перетворився на болісне нагадування про втрату.

Пізніше Катерина стала центральною фігурою в одній з найдраматичніших подій в європейській історії. Спроба Генріха анулювати їхній шлюб призвела до розриву Англії з Римом і початку Реформації. Після років розлуки та ізоляції від своєї дочки Марії вона померла в 1536 році. Однак ця коштовність вказує на попередній етап, коли подружжя було єдиним.

Королівські записи підкріплюють цей зв'язок. В інвентарних списках, складених після смерті Генріха в 1547 році, перераховано майже 4000 предметів із золота, срібла та коштовного каміння. Декілька предметів мали схожі ініціали та мотиви серця.

Король виявляв великий інтерес до дизайну ювелірних виробів і замовляв розкішні предмети для свого двору. Збережені малюнки Ганса Гольбейна Молодшого, який працював при дворі в 1530-х роках, свідчать про те, наскільки тісно були пов'язані мистецтво і королівський смак.

Сам кулон був вражаючим: 24-каратне золото, вагою 317 грамів, з ланцюжком довжиною понад 40 сантиметрів. Музей заплатив 3,5 мільйона фунтів (понад 4,6 мільйона доларів), щоб придбати його для національної колекції.

Деякі експерти припустили, що кулон міг бути присвячений заручинам принцеси Марії в 1518 році або носився під час розкішного саміту 1520 року, відомого як "Поле золотої тканини", з Франциском I, королем Франції. Однак слово "Toujours" і поєднання троянди та граната вказують на більш інтимне значення.

Хоча коштовність не стерла з пам'яті жорстокість Генріха та його політичні амбіції, кулон свідчить про те, що у шлюбі короля були надія, прихильність та єдність.

