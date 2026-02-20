Действительно королевский подарок: какое значение скрывал золотой кулон за 4,6 миллиона долларов (фото)

Редкая драгоценность эпохи Тюдоров привела к переосмыслению личной жизни Генриха VIII, одного из самых противоречивых монархов Англии. Золотой медальон в форме сердца, найденный поисковиком Чарли Кларком в Уорвикшире в 2019 году, свидетельствует о том, что первый брак короля имел не только политические причины.

Драгоценность связана с Генрихом VIII и его первой женой Екатериной Арагонской. На лицевой стороне находки под розой Тюдоров и гранатом, эмблемой испанского рода Екатерины, были переплетены инициалы "H" и "K" и французское слово "Toujours", что означает "всегда", пишет Independent.

В культуре позднего средневековья и Ренессанса такие монограммы символизировали брак, верность или даже тайную преданность. Сообщение казалось скорее интимным, чем официальным.

В первые годы брака Генрих и Екатерина казались близкими. Она забеременела через несколько месяцев после свадьбы и родила сына, принца Генри, в январе 1511 года, однако ребенок умер менее чем через два месяца.

В том же году королевская чета путешествовала по Мидлендсу, включая Уорвикшир, где спустя столетие был найден медальон. Это дает основания предположить, что кулон когда-то символизировал рождение долгожданного наследника, а со временем превратился в мучительное напоминание о потере.

Позже Екатерина стала центральной фигурой в одном из самых драматичных событий в европейской истории. Попытка Генриха аннулировать их брак привела к разрыву Англии с Римом и началу Реформации. После лет разлуки и изоляции от своей дочери Марии она умерла в 1536 году. Однако эта драгоценность указывает на предыдущий этап, когда супруги были единым целым.

Королевские записи подкрепляют эту связь. В инвентарных списках, составленных после смерти Генриха в 1547 году, перечислено почти 4000 предметов из золота, серебра и драгоценных камней. Несколько предметов имели похожие инициалы и мотивы сердца.

Король проявлял большой интерес к дизайну ювелирных изделий и заказывал роскошные предметы для своего двора. Сохранившиеся рисунки Ганса Гольбейна Младшего, работавшего при дворе в 1530-х годах, свидетельствуют о том, насколько тесно были связаны искусство и королевский вкус.

Сам кулон был впечатляющим: 24-каратное золото, весом 317 граммов, с цепочкой длиной более 40 сантиметров. Музей заплатил 3,5 миллиона фунтов (более 4,6 миллиона долларов), чтобы приобрести его для национальной коллекции.

Некоторые эксперты предположили, что кулон мог быть посвящен помолвке принцессы Марии в 1518 году или носился во время роскошного саммита 1520 года, известного как "Поле золотой ткани", с Франциском I, королем Франции. Однако слово "Toujours" и сочетание розы и граната указывают на более интимное значение.

Хотя драгоценность не стерла из памяти жестокость Генриха и его политические амбиции, кулон свидетельствует о том, что в браке короля были надежда, привязанность и единство.

