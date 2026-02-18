Нашли средневековый клад под полом: по артефактам буквально ходили годами

В центральной Испании археологи обнаружили средневековый клад под частной резиденцией, что дало новое представление об одном из самых влиятельных исторических городов страны. Открытие произошло в Толедо, известном своим политическим и культурным значением в средневековье.

Во время ремонтных работ на Bajada del Pozo Amargo, в историческом квартале Канонигос в Толедо, рабочие обнаружили 35 полихромных деревянных панелей, датируемых XIII-XIV веками. Панели были скрыты на протяжении веков под более поздними строительными слоями, пишет Heritage Daily.

Об открытии объявили на открытии выставки "Что скрывает город: образы средневекового двора Толедо", представленной в Национальном археологическом музее.

Панели датируются периодом правления Альфонсо X, Санчо IV и Фернандо IV, трех ключевых монархов в средневековой истории Кастилии. Их правление ознаменовало важный период для Толедо, который служил политическим и интеллектуальным центром.

На деревянных панелях изображены сцены придворной жизни и войны. Среди персонажей — философы, дворяне, монархи, рыцари и ученые. Эти изображения являются ценным свидетельством интеллектуальной и политической культуры средневекового Толедо.

Полихромные деревянные панели были распространены в элитных зданиях средневековья, часто украшая потолки или торжественные залы. Со временем многие такие произведения искусства были утрачены, уничтожены или использованы в более поздних зданиях. В этом случае панели сохранились, поскольку были встроены в конструкцию дома. Их повторное использование в качестве пола непреднамеренно защитило их от повреждений.

Сейчас панели хранятся в коллекции музея Санта-Крус в Толедо. Консервационные работы направлены на стабилизацию древесины и сохранение расписанных поверхностей.

Эта находка предоставляет прямые визуальные доказательства существования придворной культуры в период становления испанской истории. Такие находки углубляют понимание того, как искусство, политика и образование пересекались в средневековом Толедо.

