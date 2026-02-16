Каким образом индийские надписи оказались в Долине царей: у ученых есть объяснение

В Египте археологи обнаружили группу древних индийских надписей, что является новым доказательством существования дальних контактов между Южной Индией, другими частями субконтинента и римским миром. Надписи, датированные I-III веками н. э., нашли в Долине царей.

Надписи задокументировали Шарлотта Шмид из Французской школы азиатских исследований (EFEO) в Париже и Инго Штраух из Лозаннского университета. Ученые нашли почти 30 текстов, написанных на тамильском брахми, пракрите и санскрите, пишет The Hindu.

Надписи были обнаружены в шести гробницах в некрополе Теб, большом погребальном комплексе на западном берегу Нила, напротив современного Луксора.

Ученые продолжили предыдущие исследования французского ученого Жюля Байе, который в 1926 году каталогизировал более 2000 греческих надписей в Долине царей. Новое исследование показало, что наряду с этими греческими текстами посетители с Индийского субконтинента также выгравировали свои имена на стенах коридоров и камер. По мнению ученых, большинство этих лиц, вероятно, происходили из южной Индии, хотя были также имена из северо-западных и западных регионов субконтинента.

Одно имя особенно выделялось: Cikai Koṟraṉ. Оно было выгравировано восемь раз в пяти разных гробницах. Надписи появлялись у входов и высоко на внутренних стенах, включая один пример примерно в четырех метрах над уровнем земли. Штраух отметил, что расположение указывало на преднамеренные усилия, возможно, для обеспечения видимости среди других надписей.

Шмид объяснил лингвистическое значение имени. "Имя Cikai Koṟṟaṉ является показательным, поскольку его первая часть может быть связана с санскритским śikhā, что означает "пучок" или "корона". Хотя это не является распространенным личным именем, вторая часть, koṟṟaṉ, является более характерной для тамильского языка. Оно имеет сильные воинственные ассоциации, поскольку происходит от корня koṟṟṟam, означающего победу и убийство. Этот корень повторяется в имени богини войны Чера Koṟṟṟavai и термине koṟṟavaṉ, что означает король", — сказала она.

Имя koṟṟaṉ также было обнаружено в других местах Египта. Оно появляется в форме Koṟṟapumāṉ на обломке керамики, найденном в 1995 году в Беренике, порту на Красном море, который служил главным центром индо-римской торговли.

Этот термин также встречается в ранней тамильской литературе Сангам, включая упоминания о правителе Чери Питтанкарране в Пурананооре. Подобные имена известны из надписей в Пугалуре, древней столице Чери, датируемых II или III веком н. э. Эти параллели связывают египетские надписи с известными историческими фигурами и регионами в древнем Тамилагаме.

Другие тамильские надписи брахми в гробницах содержали фразу "Kopāṉ varata kantan" ("Копан пришел и увидел"). Имя Копа также было зафиксировано в Амманковилпатти в Тамил Наду. Дополнительные имена, идентифицированные в Долине царей, включают Катан и Киран.

Штраух описал свою первую реакцию: "Когда я впервые идентифицировал эти надписи, я не мог в это поверить. Ведь в течение многих лет эти гробницы посещало так много людей, и никто не идентифицировал ничего индийского. Я спросил Шарлотту, не ошибся ли я".

К. Раджан, научный и исследовательский советник Государственного департамента археологии штата Тамил Наду, сказал, что надписи подкрепляют доказательства торговых связей между древним Тамилагамом, в частности побережьем Малабар, и Римской империей.

Ранее исследования в Египте сосредотачивались главным образом на Беренике вдоль Красного моря. Новые находки переносят внимание на долину Нила, что свидетельствует о том, что индийские торговцы или путешественники продвигались далеко за пределы портовых городов вглубь Египта.

Тамильский брахми был ранней письменностью, которая использовалась для записи тамильского языка, особенно между III веком до н. э. и первыми веками н. э. Его присутствие в Египте указывает на масштабы морской торговли в Индийском океане.

Римские монеты, амфоры, бусины и перец были найдены в Южной Индии, в то время как индийские товары, такие как специи, текстиль и драгоценные камни, были востребованы по всему Средиземноморью.

Эти находки подтверждают, что люди из древнего Тамилагама не только торговали с римским миром, но и достигли основных культурных и политических центров Египта. Надписи в Долине царей являются редким доказательством того, насколько был связан древний мир, соединяя долину Нила и Южную Индию через торговлю, культуру и жизнь отдельных людей.

