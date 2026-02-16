Более 3,5 тонны керамических артефактов: затонувший возле Сингапура корабль скрывал тайну

Вблизи Сингапура ученые обнаружили торговое судно XIV века, которое назвали затонувшим кораблем Темасек. Это самый старый затонувший корабль, обнаруженный в этом регионе.

Во время исследований археологи изъяли примерно 3,5 тонны керамических обломков, а также небольшое количество целых предметов. Среди самых значительных находок было чрезвычайно большое количество сине-белого фарфора династии Юань, пишет Discover Magazine.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Этот груз подтвердил, что Темасек, поселение, существовавшее до современного Сингапура, играло центральную роль в торговле между южным Китаем и Юго-Восточной Азией.

К середине XIV века Темасек входил в число самых активных портов Юго-Восточной Азии. Ранее во время раскопок вдоль реки Сингапур и в форте Каннинг уже были обнаружены керамика, стеклянные бусины и фрагменты золота, что свидетельствует о торговых связях на большие расстояния. Однако прямых доказательств существования корабля, перевозившего такие товары, не было.

Хотя большая часть груза сохранилась лишь в виде обломков, его масштабы были очевидными. Только сине-белый фарфор весил около 136 килограммов и включал более 2350 обломков. Анализ сохранившихся оснований чаш показал, что изначально на борту было не менее 300 чаш, которые составляли большинство идентифицированных типов посуды.

Груз не ограничивался сине-белым фарфором. Почти половина груза состояла из селадона Лонгцюань, зеленой глазурованной керамики, которая широко продавалась в период Юань.

Судно также перевозило изделия из Цзиндэчжэня, белую керамику из Дэхуа, зеленые глазурованные миски, вероятно произведенные в Фуцзяне, и большие хранительные кувшины из Цизао. Вместе эти керамические изделия отражали производство нескольких основных центров гончарства на юге Китая, а не одной мастерской.

Датировка затонувшего корабля в значительной степени базировалась на сине-белом фарфоре. Эти изделия впервые появились в конце 1320-х годов, а перебои в работе гончарных печей в 1350-х годах помогли сузить вероятное время плавания корабля до периода между 1340 и 1352 годами. Никаких остатков деревянного корпуса не сохранилось. Без глубокого осадка, который бы защищал его, волны и морские организмы постепенно уничтожили конструкцию, оставив керамику.

Исключительно китайский груз свидетельствует о том, что судно было китайской джонкой, большим деревянным торговым кораблем, который использовался в региональной торговле. Поскольку керамика происходила из гончарных центров южного Китая, груз, вероятно, был собран в крупном экспортном порту, таком как Цюаньчжоу.

Подобная керамика также была найдена на археологических раскопках в Сингапуре, что подкрепляет вывод о том, что Темасек был конечным пунктом назначения. Примечательно, что в грузе не было больших сине-белых тарелок, которые обычно ассоциируются с рынками Индийского океана, что указывает на то, что судно не направлялось в порты, расположенные дальше на запад.

В отличие от мест, где артефакты накапливались в течение длительного времени, затонувший корабль Темасек представляет собой единственное путешествие, сохраненное во времени. Керамика была изготовлена и загружена в течение относительно короткого периода, что связывает груз с конкретным моментом в торговле XIV века.

Такая точная датировка делает затонувший корабль важным ориентиром для идентификации керамики династии Юань, обнаруженной в других местах без четкого археологического контекста.

Сочетание изысканно украшенного фарфора и практичных емкостей для хранения также отражало ассортимент товаров, которые транспортировались через Темасек. Некоторые предметы, вероятно, предназначались для состоятельных жителей, а другие — были предметами повседневного обихода.

Важно

Принадлежит Махачу, сыну Амихая: археологи обнаружили драгоценный артефакт на севере Израиля

Это открытие предоставляет физическое подтверждение роли Сингапура в морских сетях XIV века. Затонувший корабль Темасек сохранил четкую картину торговых путей, производственных центров и коммерческих связей, которые формировали Юго-Восточную Азию.

Ранее Фокус писал о братской могиле времен викингов, которую обнаружили вблизи Кембриджа, Англия. Во время раскопок ученые нашли расчлененные останки 10 человек.

Также мы рассказывали о старинных захоронениях, обнаруженных в Азербайджане. Ученые исследовали мусульманский некрополь площадью более двух гектаров.