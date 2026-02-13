Тысячи лет истории: археологи раскопали древние захоронения Ходжалы

В течение последних двух лет исследователи проводили масштабную археологическую программу в районе Ходжалы, Азербайджан. Работа была сосредоточена на сборе материалов и стратиграфических свидетельств для переоценки исторического развития Ходжалы.

Проект был реализован Институтом археологии и антропологии Азербайджанской академии наук в археологическом комплексе Ходжалы. Одним из центральных объектов исследования был большой мусульманский некрополь площадью более двух гектаров, пишет Heritage Daily.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Раскопки обнаружили 212 мусульманских могил, а предварительные исследования показали, что общее количество средневековых захоронений может превышать 2000. Расположение, структура и ориентация могил в целом соответствовали устоявшимся исламским похоронным традициям, включая ориентацию на Мекку и простые конструкции могил без монументальных знаков.

Исследователи также зафиксировали более ранние слои заселения на этом месте. В комплексе были обнаружены курганы бронзового века, которые обычно ассоциируются со степными культурами. Эти доисторические сооружения свидетельствуют о том, что ритуальные и погребальные обычаи в Ходжалы достигают тысячелетий.

Ключевым памятником комплекса является Ходжалинский мусульманский мавзолей, датированный XIII-XVIII веками. Архитектурный анализ показал, что он выполнял не только функцию погребального сооружения, но и был религиозным и общественным памятником.

Кроме этого мавзолея, археологи обнаружили еще четыре мавзолея вокруг Ходжалы. Один из них был особенно хорошо сохранился и, судя по архитектурным особенностям и связанным с ним находкам, датируется 1356-1357 годами.

По словам представителей Азербайджанской академии наук, "исследование подтверждает плотное заселение региона мусульманско-турецким населением между XIII и XVIII веками. Находки имеют целью способствовать созданию археологического парка и развитию археологического туризма в долгосрочной перспективе".

Материальная культура, типология погребений и архитектурные остатки, найденные в комплексе, соответствуют более широким закономерностям, известным из средневекового исламского мира Южного Кавказа.

Важно

Исторические записи опровергнуты: какими были последние мгновения жизни ледяных мумий инков (фото)

Кроме академической ценности, раскопки имеют практическое значение. Собранные доказательства могут поддержать стратегии управления наследием и помочь сформировать будущие планы по сохранению, туризму и образовательным инициативам Ходжалы.

Ранее Фокус писал об исследовании артефакта, который оказался древним египетским инструментом. Он использовался задолго до появления фараонов.

Также мы рассказывали о найденном в Англии руническом мече. Этот артефакт, возрастом 1500 лет, обнаружили на англосаксонском кладбище в графстве Кент.