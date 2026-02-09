Рунический меч возрастом 1500 лет нашли в Англии: артефакт поразил исследователей (фото)

Англосаксонский меч VI века, найденный вблизи Кентербери, предоставил археологам ценные свидетельства о связях между Британией и континентальной Европой в раннем средневековье. Оружие привлекло внимание после того, как эксперты подтвердили его культурную ценность.

Меч, возрастом 1500 лет, обнаружили во время раскопок на англосаксонском кладбище в графстве Кент. Специалисты описали его как одну из важнейших находок времен раннего средневековья за последние десятилетия, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Состояние меча позволило исследователям изучить редко сохраняемые детали, что дало четкое представление о материальной культуре элиты в ранний англосаксонский период.

Исследователи обнаружили серебряную и позолоченную рукоятку, а также рунические надписи, выгравированные на лезвии и металлических деталях. Руны использовались в некоторых частях Северной Европы до того, как латинский алфавит стал доминирующим, и их наличие свидетельствовало о грамотности и общих традициях в разных регионах.

Наряду с оружием сохранились органические остатки, в частности части ножен из древесины и кожи, обшитые бобровым мехом. Такие материалы редко сохраняются в погребениях, что свидетельствует как о благоприятных почвенных условиях, так и о высоком социальном статусе лица, похороненного вместе с мечом.

Такие мечи были символами власти и господства, которые часто передавались из поколения в поколение Фото: BBC

"Такие мечи были больше, чем просто оружием, — сказал профессор Дункан Сэйер из Университета Центрального Ланкашира, — Они были символами власти и господства, которые часто передавались из поколения в поколение". Позиция захоронения показала, что мужчина был похоронен с мечом, прижатым к телу, что свидетельствует о личной важности, а не о простой демонстрации.

Само кладбище оказалось чрезвычайно богатым. Рядом с мечом археологи обнаружили золотой кулон, украшенный изображением змеи или дракона. Эксперты считают, что кулон принадлежал женщине высокого статуса или хранился как семейная реликвия. Наличие двух предметов высокого статуса в одной местности было редкостью для англосаксонской Англии.

В других могилах были найдены копья, щиты, топоры, бусы, пряжки, броши, застежки и деревянное ведро, которое сохранилось в прекрасном состоянии. Оружие в основном было найдено в мужских захоронениях, тогда как в женских могилах чаще находили украшения и предметы быта, отражающие социальные особенности того времени.

Эксперты считают, что кулон принадлежал женщине высокого статуса или хранился как семейная реликвия Фото: Эндрю Ричардсон

На месте раскопок также были найдены убедительные доказательства миграции и контактов с континентальной Европой. Несколько предметов происходили из Скандинавии и Франкского королевства. Могила одной женщины, датированная концом V века, содержала скандинавские предметы, что указывает на роль Кента как ключевой связи между Британией и Европой. По словам профессора Сеера, кладбище предоставило "важные подсказки о политическом ландшафте раннего средневековья, связи с Европой и доказательства миграции".

Эта находка привлекла внимание всей страны благодаря программе BBC "Digging for Britain". Ведущая программы, профессор Алиса Робертс, описала меч как не похожий ни на один другой, который она видела раньше, отметив: "Я никогда не видела такого артефакта, который так прекрасно сохранился". Она также назвала кладбище чрезвычайным из-за захоронения оружия и богатства погребальных даров.

Важно

Загадочные символы указывают на существование тайной цивилизации: она исчезла до Ледникового периода (фото)

Сейчас полностью исследовано только 12 из более 200 могил на этом месте. Археологи ожидают дальнейших находок по мере продолжения работ. Кладбище в Кентербери должно стать важным ориентиром для понимания англосаксонской Англии, социальной иерархии и связей раннего средневековья в Европе.

Ранее Фокус писал о том, как портрет Анны Болейн разрушил древний миф. Во время исследования картины ученые обнаружили одну деталь, которую художник добавил намеренно.

Также мы рассказывали о том, что на самом деле происходит со снежным покровом Арктики. В течение 60 лет ученые получали ложную информацию о его состоянии.