Рунічний меч віком 1500 років знайшли в Англії: артефакт вразив дослідників (фото)

Англосаксонський меч VI століття, знайдений поблизу Кентербері, надав археологам цінні свідчення про зв'язки між Британією та континентальною Європою в ранньому середньовіччі. Зброя привернула увагу після того, як експерти підтвердили її культурну цінність.

Меч, віком 1500 років, виявили під час розкопок на англосаксонському кладовищі в графстві Кент. Фахівці описали його як одну з найважливіших знахідок часів раннього середньовіччя за останні десятиліття, пише Arkeonews.

Стан меча дозволив дослідникам вивчити деталі, які рідко зберігаються, що дало чітке уявлення про матеріальну культуру еліти в ранній англосаксонський період.

Дослідники виявили срібну та позолочену рукоятку, а також рунічні написи, вигравірувані на лезі та металевих деталях. Руни використовувалися в деяких частинах Північної Європи до того, як латинський алфавіт став домінуючим, і їх наявність свідчила про грамотність та спільні традиції в різних регіонах.

Поряд із зброєю збереглися органічні рештки, зокрема частини ножен з деревини та шкіри, обшиті бобровим хутром. Такі матеріали рідко зберігаються в похованнях, що свідчить як про сприятливі ґрунтові умови, так і про високий соціальний статус особи, похованої разом із мечем.

Такі мечі були символами влади та панування, які часто передавалися з покоління в покоління Фото: BBC

"Такі мечі були більше, ніж просто зброєю, — сказав професор Дункан Сеєр з Університету Центрального Ланкаширу. — Вони були символами влади та панування, які часто передавалися з покоління в покоління". Позиція поховання показала, що чоловік був похований з мечем, притиснутим до тіла, що свідчить про особисту важливість, а не про просту демонстрацію.

Саме кладовище виявилося надзвичайно багатим. Поруч із мечем археологи виявили золотий кулон, прикрашений зображенням змії або дракона. Експерти вважають, що кулон належав жінці високого статусу або зберігався як сімейна реліквія. Наявність двох предметів високого статусу в одній місцевості була рідкістю для англосаксонської Англії.

В інших могилах були знайдені списи, щити, сокири, намиста, пряжки, брошки, застібки та дерев'яне відро, яке збереглося в чудовому стані. Зброя здебільшого була знайдена в чоловічих похованнях, тоді як в жіночих могилах частіше знаходили прикраси та предмети побуту, що відображали соціальні особливості того часу.

Експерти вважають, що кулон належав жінці високого статусу або зберігався як сімейна реліквія Фото: Ендрю Річардсон

На місці розкопок також було знайдено переконливі докази міграції та контактів з континентальною Європою. Декілька предметів походили зі Скандинавії та Франкського королівства. Могила однієї жінки, датована кінцем V століття, містила скандинавські предмети, що вказує на роль Кента як ключового зв'язку між Британією та Європою. За словами професора Сеєра, кладовище надало "важливі підказки про політичний ландшафт раннього середньовіччя, зв'язки з Європою та докази міграції".

Ця знахідка привернула увагу всієї країни завдяки програмі BBC "Digging for Britain". Ведуча програми, професорка Аліса Робертс, описала меч як не схожий на жодний інший, який вона бачила раніше, зазначивши: "Я ніколи не бачила такого артефакту, що так чудово зберігся". Вона також назвала кладовище надзвичайним через поховання зброї та багатство похоронних дарів.

Наразі повністю досліджено лише 12 із понад 200 могил на цьому місці. Археологи очікують на подальші знахідки в міру продовження робіт. Кладовище в Кентербері має стати важливим орієнтиром для розуміння англосаксонської Англії, соціальної ієрархії та зв'язків раннього середньовіччя в Європі.

