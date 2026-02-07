Загадкові символи вказують на існування таємної цивілізації: вона зникла до Льдовикового періоду (фото)

Вважається, що складні глобальні цивілізації з'явилися лише після останнього льодовикового періоду, оскільки досі не знаходили доказів існування розвинених суспільств у ранні періоди. Проте нове дослідження вказує на те, що стародавні пам'ятки на кількох континентах можуть мати спільну символічну систему.

Незалежний дослідник Метью ЛаКруа стверджує, що повторювані архітектурні символи, знайдені в кам'яних спорудах по всьому світу, вказують на єдину доісторичну культуру, яка існувала десятки тисяч років тому, пише Daily Mail.

ЛаКруа вважає, що ця ідея з'явилася після вивчення недавньої археологічної знахідки в Єгипті та порівняння її з пам'ятками в Туреччині, Південній Америці та Південно-Східній Азії. За словами дослідника, однакові геометричні форми повторюються на цих об'єктах, що свідчить про навмисний дизайн, а не про збіг. Він заявив, що символи датуються періодом між 38 000 і 40 000 років тому і були створені для збереження знань під час глобальних катастроф.

Ідея з'явилася після вивчення недавньої археологічної знахідки в Єгипті та порівняння її з пам'ятками в Туреччині, Південній Америці та Південно-Східній Азії Фото: Метью ЛаКруа

Лакруа зазначив, що його дослідження зосереджується на повторюваних візуальних елементах, включаючи гігантські Т-подібні форми, трирівневі східчасті піраміди, перевернуті піраміди та висічені леви. Він стверджує, що ці елементи з'являються в майже однакових пропорціях у віддалених регіонах, які, як вважається, не мали між собою контактів.

"Ці конкретні символи, побудовані в різних розмірних пропорціях, і символи, які знаходять на стародавніх каменях по всьому світу, не повинні існувати; жодна культура не повинна мати кросплатформності", — сказав він.

Символи з'являються в майже однакових пропорціях у віддалених регіонах, які, як вважається, не мали між собою контактів Фото: Метью ЛаКруа

Згідно з його інтерпретацією, найдавніше джерело цієї символічної системи розташоване поблизу озера Ван на сході Туреччини, в місці, відомому як Іоніс. Він описав цю місцевість як первинний центр, з якого архітектурні форми та символічні вчення пізніше поширилися в такі регіони, як Єгипет та Анди. ЛаКруа зазначив, що в Іонісі мотиви з'являються в найбільш концентрованій формі, а потім повторюються в місцях, віддалених на тисячі кілометрів.

В одному з сусідніх місць, Кефкалесі, знаходиться велике базальтове різьблення, яке часто називають рельєфом Кефкалесі. Камінь розміром 1,2 м на 1,2 м має складну іконографію, яка дуже схожа на символи, що зустрічаються в Іонісі, Гізі та декількох місцях Південної Америки.

ЛаКруа також вказав на подібності між Єгиптом і південноамериканськими пам'ятками, такими як Тіванаку і Пума Пунку Фото: Метью ЛаКруа

"Цей рельєф став одним з найважливіших артефактів для мого дослідження, — сказав ЛаКруа. — Він пов'язує Єгипет з цим регіоном і дозволяє нам реконструювати глобальну закономірність". Вчений наголосив на повторюваній присутності Т-подібних форм, східчастих пірамід з трьома отворами та висіченого лева, додавши, що "лев є охоронцем, і його розміщення допомагає пояснити структуру коду".

ЛаКруа зазначив, що цей аналіз спонукав його переглянути храм Сфінкса в Єгипті. У листопаді 2025 року він переглянув фотографію споруди, якою володів роками, і помітив те, що, на його думку, є перевернутою східчастою пірамідою, вбудованою в дизайн храму.

Дослідник стверджує, що первісне значення символів було навмисно затуманено з плином час Фото: Метью ЛаКруа

"Вона була прямо переді мною. Мені здалося, ніби я ніколи раніше її не бачив", — сказав дослідник. Пізніше він розширив дослідження на все плато Гіза, виявивши подібні фігури в храмі Сфінкса, храмі Долини та похоронних храмах Хафра і Менкаура.

Деякі дослідники раніше припускали, що Сфінкс спочатку міг бути висічений у вигляді лева, хоча ця ідея не прийнята більшістю археологів. ЛаКруа поєднав цю теорію з астрономічною прецесією, поступовим зміщенням осі обертання Землі, та запропонованим вирівнюванням Сфінкса з сузір'ям Лева.

На основі цього методу він запропонував дві можливі дати будівництва: близько 12 000 років тому або приблизно 38 000 років тому. Він відкинув пізнішу дату льодовикового періоду, аргументуючи це тим, що великомасштабні повені знищили б поверхневі споруди, і замість цього розмістив піраміди та храми набагато раніше.

Дослідник пояснив, що вертикальна вісь Т-подібної форми функціонує як центр рівноваги, концепція, відома в стародавній космології як axis mundi Фото: Метью ЛаКруа

ЛаКруа також вказав на подібності між Єгиптом і південноамериканськими пам'ятками, такими як Тіванаку і Пума Пунку. Він сказав, що планування піраміди Акапана відповідає тим самим символічним візерункам, що і в Єгипті.

Сканування Пума Пунку за допомогою LiDAR виявило великий T-подібний план, який, на думку ЛаКруа, підтверджує ідею спільного архітектурного шаблону. "Пума Пунку і Тіванаку — це як дзеркало Єгипту в Південній Америці", — сказав він.

В основі його інтерпретації лежить те, що він називає космограмою, геометричною моделлю, покликаною пояснити структуру існування. За словами ЛаКруа, символи представляють три рівні реальності: нефізичний підземний світ, фізичний світ і небесну сферу.

ЛаКруа пов'язав ці ідеї з пізнішими єгипетськими традиціями, включаючи герметизм, який підкреслював зв'язок людства з космосом і божественним порядком Фото: Метью ЛаКруа

Дослідник пояснив, що вертикальна вісь Т-подібної форми функціонує як центр рівноваги, концепція, відома в стародавній космології як axis mundi. "Вони показують нам, як працює вся реальність і як все це збалансовано", — сказав він.

ЛаКруа пов'язав ці ідеї з пізнішими єгипетськими традиціями, включаючи герметизм, який підкреслював зв'язок людства з космосом і божественним порядком. Дослідник стверджує, що первісне значення символів було навмисно затуманено з плином часу.

"Ми маємо стародавні докази, які показують, що ми є божественними істотами, пов'язаними з усім і частиною всього", — сказав ЛаКруа, додавши, що люди повинні жити в гармонії з Землею і Всесвітом.

Провідні археологи заперечують ці твердження, зазначаючи, що відомі пам'ятки озера Ван датуються урартським періодом і що жодне рецензоване дослідження не підтверджує існування глобальної цивілізації, що передувала льодовиковому періоду.

Попри критику, теорія привертає увагу, оскільки ставить під сумнів встановлені хронологічні рамки і порушує питання про те, яка частина ранньої історії людства залишається невирішеною.

