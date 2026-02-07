Загадочные символы указывают на существование тайной цивилизации: она исчезла до Ледникового периода (фото)

Считается, что сложные глобальные цивилизации появились только после последнего ледникового периода, поскольку до сих пор не находили доказательств существования развитых обществ в ранние периоды. Однако новое исследование указывает на то, что древние памятники на нескольких континентах могут иметь общую символическую систему.

Независимый исследователь Мэтью ЛаКруа утверждает, что повторяющиеся архитектурные символы, найденные в каменных сооружениях по всему миру, указывают на единую доисторическую культуру, которая существовала десятки тысяч лет назад, пишет Daily Mail.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

ЛаКруа считает, что эта идея появилась после изучения недавней археологической находки в Египте и сравнения ее с памятниками в Турции, Южной Америке и Юго-Восточной Азии. По словам исследователя, одинаковые геометрические формы повторяются на этих объектах, что свидетельствует о преднамеренном дизайне, а не о совпадении. Он заявил, что символы датируются периодом между 38 000 и 40 000 лет назад и были созданы для сохранения знаний во время глобальных катастроф.

Идея появилась после изучения недавней археологической находки в Египте и сравнения ее с памятниками в Турции, Южной Америке и Юго-Восточной Азии Фото: Мэтью ЛаКруа

Лакруа отметил, что его исследование сосредотачивается на повторяющихся визуальных элементах, включая гигантские Т-образные формы, трехуровневые ступенчатые пирамиды, перевернутые пирамиды и высеченные львы. Он утверждает, что эти элементы появляются в почти одинаковых пропорциях в отдаленных регионах, которые, как считается, не имели между собой контактов.

"Эти конкретные символы, построенные в разных размерных пропорциях, и символы, которые находят на древних камнях по всему миру, не должны существовать; ни одна культура не должна иметь кроссплатформенности", — сказал он.

Символы появляются в почти одинаковых пропорциях в отдаленных регионах, которые, как считается, не имели между собой контактов Фото: Мэтью ЛаКруа

Согласно его интерпретации, древнейший источник этой символической системы расположен вблизи озера Ван на востоке Турции, в месте, известном как Ионис. Он описал эту местность как первичный центр, из которого архитектурные формы и символические учения позже распространились в такие регионы, как Египет и Анды. ЛаКруа отметил, что в Ионисе мотивы появляются в наиболее концентрированной форме, а затем повторяются в местах, удаленных на тысячи километров.

В одном из соседних мест, Кефкалеси, находится большая базальтовая резьба, которую часто называют рельефом Кефкалеси. Камень размером 1,2 м на 1,2 м имеет сложную иконографию, которая очень похожа на символы, встречающиеся в Ионисе, Гизе и нескольких местах Южной Америки.

ЛаКруа также указал на сходства между Египтом и южноамериканскими памятниками, такими как Тиванаку и Пума Пунку Фото: Мэтью ЛаКруа

"Этот рельеф стал одним из важнейших артефактов для моего исследования, — сказал ЛаКруа, — Он связывает Египет с этим регионом и позволяет нам реконструировать глобальную закономерность". Ученый отметил повторяющееся присутствие Т-образных форм, ступенчатых пирамид с тремя отверстиями и высеченного льва, добавив, что "лев является охранником, и его размещение помогает объяснить структуру кода".

ЛаКруа отметил, что этот анализ побудил его пересмотреть храм Сфинкса в Египте. В ноябре 2025 года он просмотрел фотографию сооружения, которой владел годами, и заметил то, что, по его мнению, является перевернутой ступенчатой пирамидой, встроенной в дизайн храма.

Исследователь утверждает, что первоначальное значение символов было намеренно затуманено с течением времени. Фото: Мэтью ЛаКруа

"Она была прямо передо мной. Мне показалось, будто я никогда раньше ее не видел", — сказал исследователь. Позже он расширил исследование на все плато Гиза, обнаружив подобные фигуры в храме Сфинкса, храме Долины и погребальных храмах Хафра и Менкаура.

Некоторые исследователи ранее предполагали, что Сфинкс изначально мог быть высечен в виде льва, хотя эта идея не принята большинством археологов. ЛаКруа соединил эту теорию с астрономической прецессией, постепенным смещением оси вращения Земли, и предложенным выравниванием Сфинкса с созвездием Льва.

На основе этого метода он предложил две возможные даты строительства: около 12 000 лет назад или примерно 38 000 лет назад. Он отверг более позднюю дату ледникового периода, аргументируя это тем, что крупномасштабные наводнения уничтожили бы поверхностные сооружения, и вместо этого разместил пирамиды и храмы гораздо раньше.

Исследователь объяснил, что вертикальная ось Т-образной формы функционирует как центр равновесия, концепция, известная в древней космологии как axis mundi Фото: Мэтью ЛаКруа

ЛаКруа также указал на сходства между Египтом и южноамериканскими памятниками, такими как Тиванаку и Пума Пунку. Он сказал, что планировка пирамиды Акапана соответствует тем же символическим узорам, что и в Египте.

Сканирование Пума Пунку с помощью LiDAR выявило большой T-образный план, который, по мнению ЛаКруа, подтверждает идею общего архитектурного шаблона. "Пума Пунку и Тиванаку — это как зеркало Египта в Южной Америке", — сказал он.

В основе его интерпретации лежит то, что он называет космограммой, геометрической моделью, призванной объяснить структуру существования. По словам ЛаКруа, символы представляют три уровня реальности: нефизический подземный мир, физический мир и небесную сферу.

ЛаКруа связал эти идеи с более поздними египетскими традициями, включая герметизм, который подчеркивал связь человечества с космосом и божественным порядком. Фото: Мэтью ЛаКруа

Исследователь объяснил, что вертикальная ось Т-образной формы функционирует как центр равновесия, концепция, известная в древней космологии как axis mundi. "Они показывают нам, как работает вся реальность и как все это сбалансировано", — сказал он.

ЛаКруа связал эти идеи с более поздними египетскими традициями, включая герметизм, который подчеркивал связь человечества с космосом и божественным порядком. Исследователь утверждает, что первоначальное значение символов было намеренно затуманено с течением времени.

"Мы имеем древние доказательства, которые показывают, что мы являемся божественными существами, связанными со всем и частью всего", — сказал ЛаКруа, добавив, что люди должны жить в гармонии с Землей и Вселенной.

Ведущие археологи отрицают эти утверждения, отмечая, что известные памятники озера Ван датируются урартским периодом и что ни одно рецензируемое исследование не подтверждает существование глобальной цивилизации, предшествовавшей ледниковому периоду.

Важно

Таинственная катастрофа 1976 года в Антарктиде: ученые обнаружили новые доказательства

Несмотря на критику, теория привлекает внимание, поскольку ставит под сомнение установленные хронологические рамки и ставит вопрос о том, какая часть ранней истории человечества остается нерешенной.

Ранее Фокус писал о финикийском амулете с изображением скарабея, который недавно обнаружили в Италии. Ученые считают что находке по меньшей мере 2700 лет.

Также мы рассказывали о зашифрованном сообщении времен Второй мировой войны, которое так и не смогли расшифровать. Его обнаружили в 1982 году.