Этот шифр времен Второй мировой войны никому не поддался: послание нашли на скелете в дымоходе

В начале 1980-х годов обычная проверка дома на юге Англии привела к обнаружению военной тайны. Во время осмотра дымохода жилого дома в Суррее были найдены останки почтового голубя, а также запечатанный контейнер с зашифрованным сообщением, которое датируется периодом Второй мировой войны.

Во время войны почтовые голуби играли важную роль в военных коммуникациях Великобритании. Голуби использовались, когда радиопередача была опасной или невозможной, пишет IFLScience.

Один из лучше всего задокументированных примеров касается бомбардировщика Королевских воздушных сил, который возвращался из Норвегии в феврале 1942 года. После того, как вражеский огонь вывел самолет из строя, он упал в Северное море. Не имея возможности послать радиосигнал, экипаж выпустил почтового голубя по имени Винки.

Она пролетела примерно 193 километра назад к своей голубятне в Великобритании. Когда она прибыла, покрытая маслом, ее состояние позволило властям вычислить вероятное место падения самолета, оценив время полета, ветровые условия и уменьшенную скорость. Вскоре после этого спасательные команды нашли экипаж, а Винки позже получила медаль Дикина за свою роль в операции.

Голуби использовались не только в экстренных ситуациях. Многие из них выполняли задания по перевозке зашифрованных сообщений, которые могли прочитать только получатели с правильным шифром.

По данным Управления правительственной связи Великобритании, методы шифрования в военное время были разработаны с учетом высокого уровня безопасности. Сообщения часто базировались на специальных кодовых книгах, в которых группы букв обозначали конкретные оперативные детали. Для дополнительной защиты эти группы могли быть дополнительно зашифрованы с помощью таких методов, как одноразовые шифры.

Такой уровень безопасности стал проблемой через несколько десятилетий. В 1982 году голубь, найденный в дымоходе в Суррее, нес сообщение, составленное из групп больших букв и цифр: "AOAKN HVPKD FNFJU YIDDCRQXSR DJHFP GOVFN MIAPXPABUZ WYYNP CMPNW HJRZHNLXKG MEMKK ONOIB AKEEQUAOTA RBQRH DJOFM TPZEHLKXGH RGGHT JRZCQ FNKTQKLDTS GQIRU AOAKN 27 1525/6".

Несмотря на интерес общественности, текст так и не был надежно расшифрован. Эксперты постоянно отмечают, что без оригинальных кодовых книг или ключей расшифровка невозможна.

Сам голубь дал ограниченные подсказки. Алюминиевое кольцо на его ноге указывало, что он родился в 1940 году, а красная капсула свидетельствовала о том, что он принадлежал союзным войскам. Колин Хилл, куратор выставки "Голуби на войне" в Блетчли-Парке, заявил, что эта информация была единственной, которую можно было подтвердить. Он предположил, что птица, возможно, возвращалась из оккупированной нацистами Европы, остановилась, чтобы отдохнуть на дымоходе, и там погибла.

В сообщении появились дополнительные подсказки. Оно было подписано "Sjt W Stot", используя старую орфографию слова "сержант". Коды, написанные рядом с текстом, идентифицировали птицу как зарегистрированную в Национальном союзе голубей-гонцов и содержали годы регистрации и региональные идентификаторы. Однако несоответствия в этих отметках не позволяли четко определить, о каком именно голубке шла речь.

На протяжении многих лет несколько человек заявляли, что расшифровали шифр. В 2012 году канадский любительский дешифровщик Горд Янг заявил, что расшифровал сообщение за считанные минуты, интерпретировав его как боевой отчет о позициях немцев в Нормандии и приписав его сержанту Уильяму Стотту из Ланкаширского фузилерского полка. Янг утверждал, что правила правописания указывали на старые методы военной подготовки.

Эти утверждения были отвергнуты экспертами. Майкл Смит, исторический консультант Блетчли-Парка, заявил, что использование кодов в стиле Первой мировой войны во время Второй мировой войны было бы опасным и непрактичным.

Управление правительственной связи Великобритании пересмотрело сотни предложенных решений и не нашло ни одного надежного, придя к выводу, что сообщение почти наверняка было зашифровано с помощью одноразового блока.

Без оригинальных материалов шифрования сообщение остается нечитаемым. Голубь в дымоходе напоминает о том, сколько усилий было приложено для сохранения безопасности информации во время войны — и насколько важна безопасность информации сегодня.

