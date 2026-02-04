Почему иллюминаторы самолета имеют отверстие: это не случайная деталь

Долгие перелеты часто дают пассажирам время заметить мелкие детали внутри салона. Одной из особенностей, которая часто вызывает вопросы, является небольшое отверстие у нижней части иллюминатора самолета.

Хотя он выглядит незначительным, это отверстие играет ключевую роль в обеспечении безопасности пассажиров во время полета, пишет IFLScience.

Коммерческие самолеты обычно летают на высоте около 10 600 метров над Землей, где давление наружного воздуха падает примерно до 0,24 килограмма на квадратный сантиметр. На такой высоте люди без защиты потеряли бы сознание. Чтобы этого не произошло, в салоне поддерживается гораздо более высокое давление — около 0,58 килограмма на квадратный сантиметр. Эта разница создает постоянную силу, поскольку воздух с более высоким давлением внутри салона давит наружу.

Иллюминаторы более чувствительны к этой силе, чем металлический корпус самолета, поэтому инженеры спроектировали их с несколькими защитными функциями. Большинство самолетных окон изготавливаются из трех слоев прочного синтетического материала.

Внешняя и средняя панели предназначены для выдерживания изменений давления и экстремального холода. Внутренняя панель, к которой могут прикасаться пассажиры, в основном защищает другие слои от повреждений и не является герметичной.

Небольшое отверстие, обычно расположенное в средней панели, позволяет воздуху проникать в промежуток между слоями окна. Такая конструкция гарантирует, что большая часть давления приходится на внешнюю панель, которая является самой прочной частью иллюминатора. Если внешняя панель будет повреждена, средняя панель все равно сможет выдержать давление.

Отверстие также помогает контролировать изменения температуры. Во время подъема или спуска самолета воздух, находящийся в камере, может расширяться или сжиматься. Пропускание воздуха через отверстие уменьшает нагрузку на окно. Оно также позволяет выходить влаге между слоями.

Еще одной особенностью безопасности является округлая форма иллюминаторов самолета. Изогнутые края распределяют давление более равномерно и уменьшают вероятность образования трещин.

Эти конструктивные особенности показывают, почему иллюминаторы самолетов остаются надежными даже в сложных условиях на большой высоте.

