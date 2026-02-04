Целый город под землей: вблизи Кракова скрывается сеть тоннелей на сотни километров (фото)

Вблизи Кракова, Польша, скрывается подземный комплекс, образованный из твердой соли, который формировал местную жизнь на протяжении тысячелетий. Этот промышленный центр, впоследствии превратился в огромный подземный комплекс, наполненный часовнями, музеями и скульптурами, полностью вытесанными из соли.

Примерно 13,5 миллионов лет назад морская вода затопила бассейн вблизи Карпатских гор в Центральной Европе. Впоследствии тектонические движения привели к отступлению воды, оставив после себя огромные залежи соли, встроенные в окружающие скалы, пишет IFLScience.

Археологические исследования рудника Величка обнаружили древнейшие известные инструменты для добычи соли в Центральной Европе, датируемые неолитом. Ранние общины собирали рассол из природных источников и кипятили его, пока вода не испарялась, получая соль, которая использовалась главным образом для консервирования пищи. Этот метод оставался распространенным до XI-XII веков н. э., когда поверхностные источники начали исчезать.

Добыча продолжалась на протяжении веков и окончательно прекратилась в 1996 году, уже после того, как это место получило статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Wikimedia Commons

По мере уменьшения доступа к рассолу были построены соляные колодцы, а затем и подземные шахты в Величке. В XIII веке началась крупномасштабная добыча, что сделало это место одним из древнейших соляных копей, известных на сегодняшний день.

Добыча продолжалась на протяжении веков и окончательно прекратилась в 1996 году, уже после того, как это место получило статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и было признано официальным историческим памятником Польши.

В часовне находятся люстры, религиозные рельефы и соляная скульптура Иоанна Павла II, а также соляная копия "Тайной вечери" Леонардо да Винчи Фото: Wikimedia Commons

Подземная система простирается на более 245 километров туннелей, расположенных на девяти уровнях, и достигает глубины 327 метров. Одним из самых выдающихся помещений является часовня Святой Кинги, расположенная на глубине около 101 метра под землей. В часовне находятся люстры, религиозные рельефы и соляная скульптура Иоанна Павла II, а также соляная копия "Тайной вечери" Леонардо да Винчи.

Коридорами шахты прогуливались такие выдающиеся личности, как Иоганн Вольфганг фон Гете, Александр фон Гумбольдт и Николай Коперник. Сегодня соляная шахта в Величке является объектом культурного наследия, что позволяет заглянуть в геологическую историю, средневековую промышленность и века человеческого труда, сохраненные под землей.

