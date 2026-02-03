Раскопали средневековое прошлое города: археологи нашли ценные артефакты в Линкольншире

Недавние археологические работы позволили получить подробную картину средневекового прошлого Гримсби, портового города в графстве Линкольншир, Англия. Артефакты, от остатков кожаной обуви до рыбьих костей, помогли исследователям реконструировать развитие этого района и образ жизни людей несколько веков назад.

Находки обнаружили во время раскопок вблизи района Флоттергейт в рамках работ, связанных с реконструкцией Фрешни-Плейс. Исследование было завершено компанией York Archaeology перед началом строительства большого резервуара для предотвращения наводнений, пишет Heritage Daily.

Раскопки проводились с октября прошлого года до начала февраля 2026 года и были рекомендованы местным органом планирования и ответственным за культурное наследие, чтобы обеспечить надлежащее документирование важных находок.

Место раскопок находилось на глубине около двух-трех метров ниже современного уровня моря, что позволило отнести его к слоям, возраст которых превышает 500 лет. Среди самых интересных находок были сохранены фрагменты кожи, керамики и рыбьи кости.

Археологи считают, что это место было частью средневекового рынка, который играл центральную роль в жизни города. Хотя окружающая среда со временем изменилась, его функция в городе, кажется, оставалась неизменной, адаптируясь к различным потребностям разных поколений.

BWB Consulting координировала археологическую программу для проекта реконструкции. Фил Мур, главный консультант по археологии, сказал: "Влажность этого места означала, что всегда существовала вероятность сохранения органических материалов, таких как дерево или кожа. Хотя можно было бы ожидать, что влажные условия вызовут распад, отсутствие кислорода в почве фактически мешает микроорганизмам, ответственным за разложение, выжить".

Луиза Дженнингс, сотрудница совета по вопросам культурного наследия, сказала, что эти находки добавляют важных деталей к пониманию прошлого города. "На первый взгляд, это, кажется, была зона обработки кожи, подобная участкам, которые мы обнаружили во время предыдущих раскопок в других частях города. Можно легко представить, как здесь люди изготавливали кожаные фартуки или обувь. Учитывая близость места к морю, неудивительно, что здесь найдены раковины устриц и рыбьи кости, поскольку рыба и моллюски составляли значительную часть местного рациона".

Член кабинета министров по вопросам туризма и культурного наследия Хейден Доукинс назвал находки "действительно захватывающими". Он отметил: "Знать, что под нашими ногами лежит целый мир, — это необыкновенное ощущение. Возможность открыть и понять его — это привилегия для Совета и для всего района. Я бы очень хотел, чтобы эти предметы вернулись в город и были выставлены на будущей выставке, чтобы люди могли их увидеть — и, возможно, даже подержать в руках".

Исторические записи свидетельствуют, что Великий Гримсби впервые упоминается в письменных источниках в 866 году н. э. К 1086 году вдоль реки Хейвен проживало около 33 семей. 11 марта 1201 года город получил хартию, которая устанавливала управление мэром и создавала собственный суд и местную власть.

К XII веку Гримсби превратился в крупный рыбацкий и торговый порт. Помимо рыбы, корабли перевозили древесину из Норвегии, вино из Испании и Франции, а также уголь из Ньюкасла. Экспорт шерсти помогал поддерживать местную экономику, и в период своего расцвета город занимал 12-е место по налоговой стоимости для королевской казны.

Эти находки показали, насколько тесно были связаны работа, торговля, питание и повседневная жизнь в средневековом городе, давая современным жителям более четкое представление о том, как их община формировалась с течением времени.

