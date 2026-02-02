Археологи нашли средневековой тоннель в неожиданном месте: никто не знает, зачем его создали

Археологи, работающие в Государственном управлении по вопросам управления наследием и археологии Германии (LDA), обнаружили скрытый тоннель внутри неолитического рва вблизи города Райнштедт. Находку задокументировали во время подготовительных работ к строительству ветровой электростанции.

Дальнейшее исследование показало, что тоннель датируется поздним Средневековьем и соответствует сооружению, известному как "Эрдсталь" — узкий подземный проход со скрытым входом. Тоннели Эрдсталь известны в нескольких частях Европы, однако их функция никогда не была четко определена, пишет Heritage Daily.

Предыдущие исследования предполагали, что туннели служили местами для ритуальных действий, хранения или временного убежища в периоды беспорядков.

Туннель в Райнштедте расположен в трапециевидном рве, связанном с народом Баальберге, поздненеолитической группой, проживавшей в центральной Германии между 4000 и 3150 годами до н. э. Вдоль южной стороны рва археологи обнаружили овальную яму длиной примерно два метра.

Большая каменная плита сначала заставила исследователей предположить, что это захоронение, но раскопки показали, что заполнение склонялось на север и простиралось гораздо глубже в земляные сооружения.

В верхних слоях сохранились позднесредневековая керамика, многочисленные камни и несколько небольших полостей. Как отметила LDA, "быстро стало понятно, что это так называемый "Эрдсталь". Эрдстали — это искусственные подземные туннельные системы, иногда с камерными расширениями, которые встречаются особенно в регионах с твердым, легко обрабатываемым грунтом".

Послойные раскопки обнаружили узкий проход, изгибающийся на северо-запад. Внутри туннеля археологи нашли подкову, скелет лисы, кости других мелких млекопитающих и слой угля на дне. Проход имел высоту от чуть менее одного метра до примерно 1,25 метра и ширину от 50 до 70 сантиметров. В самом узком месте нагроможденные камни свидетельствовали о том, что вход был намеренно замурован.

Важно

Эта находка связывает средневековое подземное сооружение с гораздо более древним ритуальным ландшафтом. Представители LDA отметили: "Возможно, из-за своего значения как языческого захоронения, это место, как правило, избегали местные жители, и поэтому оно особенно хорошо подходило как тайник".

