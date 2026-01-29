Археологи нашли копье длиной 2,5 метра в Индии: кто был владельцем гигантского оружия (фото)

На юге Индии археологи обнаружили самое длинное среди всех ранее найденных в стране железное копье железного века. Эта находка меняет представление о раннем производстве металла в регионе.

Железное копье, длиной около 2,5 метров, нашли во время раскопок на месте захоронения железного века в штате Тамил Наду. Артефакт обнаружили рядом со вторым, чуть более коротким копьем, расположенными в форме креста возле погребальной урны, которая содержала золотые предметы, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что копье, вероятно, имело не только практическое, но и символическое назначение. Его размер указывает на то, что оно могло использоваться для охраны земли или скота, но специалисты сходятся во мнении, что его необычная длина делает ежедневное использование маловероятным. Вместо этого копье, вероятно, создали для церемониального использования и поместили в могилу, чтобы символизировать власть, лидерство и статус.

Відео дня

Руководитель раскопок К. Васантакумар объяснил, что конец более длинного копья слегка закруглен, что улучшало сцепление и контроль. Эта деталь указывает на тщательное планирование и глубокие технические знания во время его изготовления.

Кинжалы, мечи, ножи и копья обычно ассоциируются с могилами железного века Фото: Banaras Hindu University

Ученый-специалист по железному веку Вибха Трипати из Бандарасского индуистского университета отметила, что оружие часто встречается в захоронениях элиты этого периода. "Кинжалы, мечи, ножи и копья обычно ассоциируются с могилами железного века", — сказала она, отметив, что состояние железа чрезвычайно хорошо сохранено.

Сухой климат и состав почвы Тамил Наду сыграли важную роль в сохранении этих находок. В отличие от этого места, железные предметы из более влажных регионов, таких как равнины Ганга, часто сохраняются только в виде поверхностных следов из-за коррозии. Лучшее состояние металлических предметов в Тамил Наду позволяет исследователям гораздо подробнее изучать ранние методы обработки железа.

Производство железа требовало температуры от 1200 до 1500 градусов Цельсия, что требовало точного контроля и квалифицированной рабочей силы. Бывший профессор Деканского колледжа Р. К. Моханти предположил, что копье изготовили на заказ, возможно, для демонстрации во время ритуалов или церемоний, связанных с лидерством.

Ученые также продолжают дискутировать о раннем времени производства железа в южной Индии. Научный консультант К. Раджан из Департамента археологии Тамил Наду описал копье как яркий пример передовой технологии для своего времени. Доказательства из таких мест, как Адичаналлур, Кодуманал и Килади, подтверждают мнение, что металлургия в этом регионе развилась гораздо раньше, чем считали исследователи.

Важно

Ученый считает, что Великую пирамиду Гизы построили 25 000 лет назад: у него есть доказательства (фото)

Копье остается ключевым объектом для понимания социальной структуры, погребальных обычаев и металлургических технологий в древней Индии. Его размеры и мастерство изготовления свидетельствуют о древней роли Тамил Наду в производстве железа.

Ранее Фокус писал о некрополе римских времен, обнаруженном во Франции. Помимо кремационных захоронений I века н. э., ученые обнаружили еще одно необычное захоронение.

Также мы рассказывали о том, кем на самом деле был таинственный Эпимен. Он занимал высокое положение при дворе фракийского правителя Севта III.