Ученый считает, что Великую пирамиду Гизы построили 25 000 лет назад: у него есть доказательства (фото)

Недавнее исследование возобновило давнюю дискуссию в археологии относительно истинной даты строительства Великой пирамиды в Гизе. Хотя традиционные хронологические данные указывают на ее происхождение в третьем тысячелетии до нашей эры, новые расчеты свидетельствуют о том, что ее построили гораздо раньше.

Новая статья представляет метод датирования, называемый методом относительной эрозии (REM), разработанный итальянским инженером Альберто Донини. Характер эрозии, наблюдаемый у основания памятника, может указывать на возможную дату строительства на десятки тысяч лет раньше, что потенциально достигает позднего палеолита, пишет Arkeonews.

Если это подтвердится дополнительными доказательствами, такая гипотеза существенно повлияет на современные интерпретации ранней истории Египта. В то же время она вызывает беспокойство относительно аналитических предположений, экологических переменных и того, как оценки на основе эрозии должны оцениваться в рамках установленной археологической практики.

Исследование сосредотачивается на анализе эрозии известняка на уровне земли. Значительная часть Великой пирамиды первоначально была покрыта полированными облицовочными камнями из высококачественного известняка. Исторические записи свидетельствуют, что эти облицовочные блоки были удалены и повторно использованы в Каире, в частности после землетрясения 1303 года н. э. и во время периода Мамелюкского султаната.

REM сравнивает эрозию на этих соседних поверхностях, состоящих из одного и того же материала и подвергающихся сходным условиям окружающей среды Фото: Donini, A.

В результате некоторые поверхности известняка были подвергнуты воздействию природных условий в течение примерно 675 лет, тогда как соседние поверхности, вероятно, оставались открытыми с момента постройки памятника.

REM сравнивает эрозию на этих соседних поверхностях, состоящих из одного и того же материала и подвергающихся сходным условиям окружающей среды. Измеряя разницу в износе поверхности, метод пытается оценить, как долго старые каменные поверхности были открыты.

Донини исследовал двенадцать мест вокруг основания пирамиды. В каждой точке он оценивал либо эрозию в виде ямок — небольших полостей, образованных химическим и физическим выветриванием, — либо более равномерную потерю поверхности. Измерения были сосредоточены на оценке глубины или объема известняка, который был удален со временем.

Используя эту модель, исследование пришло к выводу, что вероятность того, что пирамида была построена где-то между примерно 9000 г. до н. э. и 36 000 г. до н. э., составляет 68,2 %. Фото: Donini, A.

Один из примеров касался плиты, на одной стороне которой были глубокие ямки, свидетельствующие о длительной экспозиции, тогда как противоположная сторона имела заметно меньший износ после того, как была открыта в средневековый период. Применив линейную модель эрозии к соотношению между этими поверхностями, в исследовании было оценено, что период экспозиции для этой одной точки превышал 5700 лет до настоящего времени.

Другие измерения дали значительно более высокие значения. Несколько точек указывали на эрозию, что соответствует от 20 000 до более 40 000 лет воздействия. При усреднении по всем двенадцати местам, рассчитанное среднее время воздействия достигло примерно 24 900 лет до настоящего времени, что эквивалентно примерно 22 900 г. до н. э.

В статье указано, что REM не имеет целью определить точную дату строительства. Вместо этого метод предоставляет широкую временную оценку. Чтобы устранить неопределенность, анализ включает расчеты стандартного отклонения и гауссовское распределение вероятностей.

Используя эту модель, исследование пришло к выводу, что вероятность того, что пирамида была построена где-то между примерно 9000 г. до н. э. и 36 000 г. до н. э., составляет 68,2%, причем самая высокая вероятность приходится на начало 20 000-х годов до н. э. Донини описал эти выводы как предварительные и отметил необходимость дополнительных измерений и независимой оценки.

Признано несколько источников неопределенности. Климатические условия в древнем Египте, вероятно, были более влажными, чем сегодня, что могло увеличить скорость эрозии в далеком прошлом. А современное загрязнение и дожди могли ускорить эрозию в последние годы, что повлияло на сравнительные результаты.

Человеческая деятельность также затрудняет интерпретацию. Сейчас у основания пирамиды наблюдается интенсивное движение посетителей, тогда как в древности уровень активности был гораздо ниже. Периоды, когда каменные поверхности были погребены под песком, могли уменьшить эрозию на длительные промежутки времени, подобно тому, что наблюдается у Сфинкса.

Донини исследовал двенадцать мест вокруг основания пирамиды Фото: Donini, A.

Из-за этих факторов в исследовании утверждается, что отдельные измерения могут сильно отличаться, но усреднение нескольких точек помогает уменьшить погрешность.

Оценки на основе REM резко отличаются от установленной хронологии. Традиционная датировка базируется на надписях, исторических записях, следах от инструментов, радиоуглеродном анализе связанных органических материалов и широком археологическом контексте, которые все вместе позволяют уверенно датировать строительство четвертой династией Египта.

В статье высказывается предположение, что пирамида может быть старше Хуфу и могла быть отреставрирована или повторно использована во время его правления. В настоящее время исследование не прошло рецензирование в ведущих археологических журналах, и его выводы остаются вне академического консенсуса.

Важно

Многие археологи отмечают, что скорость эрозии значительно варьируется со временем и ее трудно моделировать линейно в течение таких длительных периодов. В настоящее время Великая пирамида продолжает ассоциироваться с Древним царством, но продолжающиеся исследования показывают, что дискуссии о ее происхождении остаются активными.

