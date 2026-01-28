Археологи нашли крест-реликварий в Турции: этой находке более тысячи лет

Археологи сообщили об обнаружении редкого бронзового креста-реликвария во время раскопок в древнем городе Листра в центральной Турции. Это место давно признано важным центром раннехристианской истории в Анатолии.

Листра была одним из городов, которые посетил святой Павел во время своих миссионерских путешествий, и сыграла важную роль в распространении христианства в этом регионе. Новонайденный реликвиарный крест состоит из двух соединенных частей и, по результатам стилистического и материаловедческого анализа, датируется IX-XI веками н. э., пишет Heritage Daily.

Эксперты отметили, что крест был запечатан изнутри заклепками, что редко встречается в подобных находках, которые обычно находят открытыми или фрагментированными. Доцент Илкер Мете Мимироглу из Университета Неджметтина Эрбакана, возглавляющий команду археологов, заявил, что предмет был предназначен для ношения как ожерелье и украшен символическими мотивами, а не фигурами людей.

Такой подход к дизайну отражает средневековые христианские традиции, которые делали акцент на символическом изображении в предметах культового назначения. Хотя крест-реликварий не открывали во время исследования, осмотр поверхности показал, что он, вероятно, не содержит физических реликвий.

Эта находка усиливает ценность Листры как места исследований, сочетающего археологию, теологию и культурную историю. Текущие раскопки на этом месте проводятся под наблюдением Министерства культуры и туризма в сотрудничестве с Университетом Неджметтина Эрбакана и при поддержке местных органов власти.

