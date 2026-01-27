Ученые раскрыли тайну Гете: в этом помогла его коллекция янтаря (фото)

Исследуя коллекцию янтаря Иоганна Вольфганга фон Гете, ученые обнаружили необычный образец с древним муравьем. Насекомое возрастом 40 миллионов лет, сохранилось в балтийском янтаре.

Образец происходит из личной коллекции, собранной в конце XVIII — начале XIX века Иоганном Вольфгангом фон Гете, немецким писателем и философом, который интересовался естественными науками. Недавно исследователи обнаружили окаменевшую муравья, запечатанную в одном из кусков янтаря, пишет Arkeonews.

Исследование проводилось международной командой под руководством ученых из Йенского университета имени Фридриха Шиллера. Ученые исследовали янтарь с помощью неинвазивных методов, в частности используя микрокомпьютерную томографию на основе синхротронного излучения. Это позволило изучить объекты внутри непрозрачного янтаря и идентифицировать биологические остатки, которые нельзя было увидеть снаружи.

Окаменелость была идентифицирована как †Ctenobethylus goepperti, вымерший вид муравьев, живший примерно 47-34 миллионов лет назад Фото: Arkeonews

Окаменелость была идентифицирована как †Ctenobethylus goepperti, вымерший вид муравьев, живший в эоцене, примерно 47-34 миллионов лет назад. Хотя этот вид уже был известен из других образцов балтийского янтаря, образец из коллекции Гете был примечателен своим состоянием и количеством сохранившейся анатомической информации.

Впервые ученые смогли детально изучить внутреннюю анатомию окаменевшего муравья. Сканирование выявило структуры внутри головы и грудной клетки, которые обычно теряются во время окаменения. Эти детали позволили исследователям переоценить вид и лучше понять его место в эволюции муравьев.

Бернхард Бок из Филетического музея в Йене объяснил важность находки, заявив: "Этот образец позволил нам гораздо подробнее переописать вид и получить новое понимание его эволюционных связей". Анализ показал, что †Ctenobethylus goepperti был тесно связан с современным родом муравьев Liometopum, представители которого сегодня известны тем, что живут на деревьях и образуют большие колонии.

Для поддержки будущих исследований команда создала детальные 3D-модели окаменелого муравья и опубликовала их в Интернете Фото: Arkeonews

На основе физических признаков и эволюционных связей исследователи пришли к выводу, что †Ctenobethylus goepperti, вероятно, жил в теплых, влажных лесах, где преобладали хвойные деревья. Такие среды были распространены по всей Европе в эоцене. Частое присутствие этого муравья в балтийском янтаре указывает на то, что он, вероятно, был одним из самых распространенных видов в своей экосистеме.

Эти находки дополнили научные представления о климате и лесных системах в древности, а также подтвердили способность янтаря сохранять хрупкие организмы на протяжении десятков миллионов лет.

Коллекция янтаря Гете насчитывала около 40 экземпляров, большинство из которых происходило из региона Балтийского моря. Эти образцы сейчас хранятся в Национальном музее Гете в Веймаре и с момента их сбора практически не изменились. Во время недавнего исследования ученые осмотрели каждую коллекцию с помощью современных методов сканирования и обнаружили еще два насекомых: грибное насекомое и черную муху.

Вряд ли сам Гете знал о микроскопических насекомых, заключенных в янтаре, поскольку систематические исследования янтарных включений стали распространенными только в конце его жизни. Исследование показало, как исторические коллекции могут предоставить ценные научные данные при повторном исследовании с помощью современных технологий.

Для поддержки будущих исследований команда создала детальные 3D-модели окаменелого муравья и опубликовала их в Интернете. Эти модели позволили другим ученым сравнить подобные окаменелости и улучшить классификацию вымерших видов муравьев.

Это открытие связало науку, историю и культуру, показав, как предмет, собранный в эпоху Просвещения, может и сегодня способствовать современным исследованиям.

