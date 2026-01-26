В этой стране собаки были деликатесом: археологи сделали жуткое открытие посреди Европы (фото)

Археологические исследования в Болгарии обнаружили следы порезов на десятках древних скелетов собак, что указывает на потребление собачьего мяса около 2500 лет назад. Доказательства свидетельствуют, что эта практика была связана не с дефицитом, а с социальными обычаями и совместными трапезами.

Эти выводы сделаны на основе находок из мест железного века, где останки животных имеют явные признаки систематического забоя. По словам зооархеолога Стеллы Николовой из Национального археологического института при Музее Болгарской академии наук, собачье мясо употребляли не по необходимости, пишет Live Science.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученая пояснила, что в этих поселениях было найдено большое количество останков скота. "Собачье мясо не было пищей, которую потребляли из-за бедности, поскольку эти места богаты скотом, который был основным источником белка", — сказала Николова, добавив, что доказательства связывают это с традициями совместных пиров.

Відео дня

Сегодня употребление собачьего мяса в пищу является в основном табу в Европе, но исторические и археологические записи свидетельствуют, что так было не всегда.

Древние греческие тексты упоминают об употреблении собачьего мяса, что подтверждается археологическим анализом собачьих останков из Греции.

В течение железного века на территории современной Болгарии жили фракийцы. Греческие и римские писатели часто описывали фракийцев как воинственных и нецивилизованных, и к середине I века н. э. Фракия стала римской провинцией. Как и их греческие соседи, фракийцы, согласно историческим записям, также ели собак.

Чтобы проверить, существовала ли такая практика во Фракии, Николова проанализировала скелеты собак и имеющиеся данные из 10 мест железного века по всей Болгарии. Большинство животных имели среднего размера морды и среднюю или большую высоту в холке, что примерно соответствует современным немецким овчаркам.

Эти физические признаки свидетельствуют о том, что собаки были крепкими рабочими животными. "Скорее всего, их держали как сторожевых собак, поскольку на этих местах много скота", — отметила Николова.

Детальный анализ костей показал многочисленные порезы, сделанные металлическими инструментами. В Эмпорион Пистирос, торговом центре железного века, археологи обнаружили более 80 000 костей животных, из которых собаки составляли около 2% от общего количества.

Почти 20% костей собак из этого места имели следы обработки. Две нижние челюсти также имели обожженные зубы, что, вероятно, было вызвано обжиганием шерсти перед обработкой туш.

Наибольшее количество порезов и фрагментации наблюдается в частях с самой плотной мышечной тканью — верхней четверти задних конечностей Фото: Стелла Николова

Расположение порезов дает дополнительную информацию о том, как готовили животных. "Наибольшее количество порезов и фрагментации наблюдается в частях с самой плотной мышечной тканью — верхней четверти задних конечностей", — сказала Николова.

Порезы также были обнаружены на ребрах, хотя в этих участках у собак мало мяса. Эта картина почти совпадает с той, что наблюдалась на костях овец и крупного рогатого скота из того же места, что указывает на использование подобных методов разделки мяса для всех этих животных.

Поскольку фракийские общины имели доступ к свиньям, птицам, рыбе и диким млекопитающим, собачье мясо вряд ли потребляли из-за бедности.

В Пистиросе кости забитых собак появлялись как в праздничных, так и в повседневных бытовых отходах, что свидетельствует о том, что собачье мясо, возможно, употребляли как в особых случаях, так и в более повседневных ситуациях.

Порезанные и сожженные собачьи кости также находили на других местах в Болгарии, а также в Греции и Румынии.

Эта картина свидетельствует о том, что потребление собачьего мяса не было уникальным для Древней Фракии, а было распространенной практикой в различных частях северо-восточного Средиземноморья на протяжении первого тысячелетия до н. э.

Важно

Новые сведения: недавно обнаруженные в Риме гробницы были связаны со святилищем Геркулеса (фото)

Николова отметила, что останки забитых собак датируются преимущественно ранним железным веком, тогда как более поздние слои содержат неповрежденные захоронения собак. Это изменение может отражать изменение в общественных взглядах, что свидетельствует о том, что собаки постепенно становились менее приемлемым источником пищи.

Ранее Фокус писал о том, грозит ли Пизанской башне падение. Несмотря на стабилизационные меры, некоторые ученые имеют неутешительные прогнозы.

Также мы рассказывали о том, каким на самом деле было правление Владимира Великого. Хотя он вошел в историю как креститель Киевской Руси, однако в его истории есть темные пятна.