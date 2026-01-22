Новые сведения: недавно обнаруженные в Риме гробницы были связаны со святилищем Геркулеса (фото)

Две элитные гробницы, датированные более чем 2400 лет назад, периодом Римской республики, которые недавно обнаружили на северо-востоке современного Рима, были связаны с древним святилищем Геркулеса. Эта находка добавляет новые детали к ранней истории территорий, которые когда-то лежали за пределами древних стен города.

Камерные гробницы являются частью погребального комплекса, расположенного вблизи святилища, посвященного Геркулесу, который в римской религиозной жизни выполнял роль защитника. Археологи также обнаружили часть древней дороги и два больших каменных бассейна, которые, как полагают, играли роль в церемониальных обрядах, связанных с этим местом, пишет Live Science.

Внешние районы Рима "оказываются хранилищами глубоких воспоминаний, которые еще предстоит исследовать", — сказала Даниэла Порро, главный правительственный археолог Рима. Признаки древнего поселения вблизи Via di Pietralata были впервые обнаружены в 1990-х годах, а целенаправленные раскопки территории святилища начались в 2022 году под наблюдением археолога Фабрицио Санти. Хотя когда-то это место находилось за стенами Рима, сейчас оно является частью пригорода города.

Признаки древнего поселения вблизи Via di Pietralata были впервые обнаружены в 1990-х годах Фото: Italian Ministry of Culture

Бронзовые монеты, найденные во время раскопок, свидетельствуют о том, что святыня была активной с V или IV века до н. э. до I века н. э., охватывая период перехода от республики к империи. Хотя некоторые СМИ сообщали о находке шести бронзовых статуэток Геркулеса, в официальных заявлениях Министерства культуры Италии о таких предметах не упоминалось. Министерство отметило, что в святилище, вероятно, когда-то была центральная статуя, которая сейчас отсутствует.

Два бассейна были построены более чем через столетие после гробниц Фото: Italian Ministry of Culture

По словам Санти, гробницы могут свидетельствовать о проживании здесь состоятельной римской семьи. В одной гробнице был найден каменный саркофаг и три урны для кремации, а во второй — останки взрослого мужчины. Эти захоронения свидетельствуют о высоком социальном статусе в ранний республиканский период.

Погребения свидетельствуют о высоком социальном статусе в ранний республиканский период Фото: Italian Ministry of Culture

Два бассейна были построены более чем через столетие после гробниц. Большее сооружение имело длину более 28 метров, ширину около 10 метров и глубину примерно 2,1 метра. Меньший бассейн был короче, но почти вдвое глубже. "Они могли быть сооружениями, связанными с ритуалами или, что менее вероятно, с производственной деятельностью или сбором воды", — сказал Санти, добавив, что дальнейшие научные исследования прояснят их функцию.

В одной гробнице был найден каменный саркофаг и три урны для кремации, а во второй — останки взрослого мужчины Фото: Italian Ministry of Culture

