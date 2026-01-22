Нові відомості: нещодавно виявлені в Римі гробниці були пов'язані зі святилищем Геркулеса (фото)

Дві елітні гробниці, датовані більш ніж 2400 років тому, періодом Римської республіки, які нещодавно виявили на північному сході сучасного Риму, були пов'язані зі стародавнім святилищем Геркулеса. Ця знахідка додає нових деталей до ранньої історії територій, які колись лежали за межами стародавніх стін міста.

Камерні гробниці є частиною похоронного комплексу, розташованого поблизу святилища, присвяченого Геркулесу, який в римському релігійному житті виконував роль захисника. Археологи також виявили частину стародавньої дороги та два великі кам'яні басейни, які, як вважають, відігравали роль у церемоніальних обрядах, пов'язаних із цим місцем, пише Live Science.

Зовнішні райони Риму "виявляються сховищами глибоких спогадів, які ще належить дослідити", — сказала Даніела Порро, головна урядова археологиня Риму. Ознаки стародавнього поселення поблизу Via di Pietralata були вперше виявлені в 1990-х роках, а цілеспрямовані розкопки території святилища розпочалися в 2022 році під наглядом археолога Фабріціо Санті. Хоча колись це місце знаходилося за стінами Риму, зараз воно є частиною передмістя міста.

Ознаки стародавнього поселення поблизу Via di Pietralata були вперше виявлені в 1990-х роках Фото: Italian Ministry of Culture

Бронзові монети, знайдені під час розкопок, свідчать про те, що святиня була активною з V або IV століття до н. е. до I століття н. е., охоплюючи період переходу від республіки до імперії. Хоча деякі ЗМІ повідомляли про знахідку шести бронзових статуеток Геркулеса, в офіційних заявах Міністерства культури Італії про такі предмети не згадувалося. Міністерство зазначило, що в святилищі, ймовірно, колись була центральна статуя, яка зараз відсутня.

Два басейни були побудовані більш ніж через століття після гробниць Фото: Italian Ministry of Culture

За словами Санті, гробниці можуть свідчити про проживання тут заможної римської родини. В одній гробниці було знайдено кам'яний саркофаг та три урни для кремації, а в другій — останки дорослого чоловіка. Ці поховання свідчать про високий соціальний статус у ранній республіканський період.

Поховання свідчать про високий соціальний статус у ранній республіканський період Фото: Italian Ministry of Culture

Два басейни були побудовані більш ніж через століття після гробниць. Більша споруда мала довжину понад 28 метрів, ширину близько 10 метрів і глибину приблизно 2,1 метра. Менший басейн був коротший, але майже вдвічі глибший. "Вони могли бути спорудами, пов'язаними з ритуалами або, що менш імовірно, з виробничою діяльністю або збором води", — сказав Санті, додавши, що подальші наукові дослідження прояснять їхню функцію.

В одній гробниці було знайдено кам'яний саркофаг та три урни для кремації, а в другій — останки дорослого чоловіка Фото: Italian Ministry of Culture

Важливо

Стародавня дорога була центральною особливістю цього місця і вела до невеликої культової споруди, ймовірно, присвяченої Геркулесу. Геркулес, відомий римлянам як відповідник грецького героя Геракла, асоціювався з силою, чеснотою та захистом, тому його шанування було поширеним у Римі упродовж століть.

