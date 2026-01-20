Похоронний комплекс республіканської епохи: археологи розповіли про нові відкриття у Римі

Під час археологічних робіт в районі П'єтралата в Римі вчені виявили великий похоронний комплекс, що датується ранньою республіканською епохою. Поховання. знайдені вздовж Via di Pietralata, є частиною ширшого археологічного ландшафту, сформованого багаторічною діяльністю людини в цій частині міста.

Археологи знайшли висічений у скелі похоронний комплекс поруч із ділянкою стародавньої дороги, невелику культову споруду та дві великі кам'яні чаші. Найдавніша чаша датується III–II століттями до н. е., що підтверджує інтенсивне використання цього місця в республіканську епоху, пише Heritage Daily.

Попередні дослідження в П'єтралата, вперше проведені в 1997 році, вказували на історичну важливість цієї місцевості після того, як були задокументовані свідчення про архаїчні поселення VIII-VI століть до н. е.

Ці дослідження зафіксували тунелі, висічені в схилі пагорба і пов'язані з круглими колодязями, які інтерпретуються як цистерни для збору води. Археологи також ідентифікували залишки житлових будівель високого статусу пізнього республіканського періоду. Поточні розкопки, проведені в рамках великого проєкту міського розвитку, підтвердили, що ця зона була безперервно заселена з V століття до н. е. до I століття н. е.

Нещодавно виявлений похоронний комплекс був висічений у схилі туфового берега під Via di Pietralata і складався в основному з двох гробниць. Гробниця А мала монументальний вхід, висічений у скелі, обрамлений кам'яними косяками і перемичкою, запечатаний єдиною монолітною плитою.

Всередині було знайдено саркофаг з каменю пеперіно разом з похоронними дарами, серед яких були цілі вази, чорна пофарбована миска, керамічний глечик, дзеркало та маленька чашка.

Гробниця Б, побудована декілька століть пізніше, у III столітті до н. е., містила останки чоловічого черепа з ознаками хірургічного свердління. Ця рідкісна деталь надала цінну інформацію про медичні практики, що використовувалися в Стародавньому Римі. Дослідники припустили, що обидві гробниці колись були з'єднані монументальним фасадом з туфу, який пізніше був демонтований і використаний повторно.

"Ці обставини, — сказала Даніела Порро, — демонструють, як сучасні передмістя зберігають глибокі і недосліджені спогади, збагачуючи наше розуміння Стародавнього Риму як розсіяного і мінливого міста". Ця знахідка продемонструвала історичну важливість передміських районів і їх роль у формуванні довгострокового розвитку Риму.

