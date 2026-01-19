Гробницю Нефертіті знайдено: вчений називає це найбільшим відкриттям століття (фото)
Археологи вважають, що давно втрачена гробниця стародавньої єгипетської цариці Нефертіті, можливо, нарешті знайдена в Долині царів в Єгипті. Попри її відомість, гробниця цариці досі вважалася втраченою.
Нефертіті була однією з найвпливовіших жінок стародавнього Єгипту. Вона була дружиною Ехнатона, який правив з 1353 по 1336 рік до н. е., і мачухою Тутанхамона, пише Daily Mail.
Захі Хавасс, видатний єгиптолог і колишній міністр туризму та старожитностей Єгипту, заявив, що він близький до виявлення гробниці Нефертіті. Хавасс зазначив, що його дослідження звузили пошуки до невеликої ділянки на сході Долини царів.
Вчений заявив: "Я буду щасливий закінчити свою кар'єру найважливішим відкриттям найважливішої королеви Єгипту — королеви Нефертіті. Це приведе нас до найбільшого відкриття століття".
Хавасс провів десятиліття, працюючи в Долині Царів, і раніше розкопував пошкоджені гробниці, відомі як KV65 і KV66. Зараз його команда проводить розкопки поблизу гробниці Хатшепсут, яка правила Єгиптом між 1479 і 1458 роками до н .е.Важливо
Якщо гробницю Нефертіті буде знайдено, це може прояснити, чи була Нефертіті похована як правляча фараонка, що розкриє одну з найбільших загадок в історії Єгипту.
