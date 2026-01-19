Гробницю Нефертіті знайдено: вчений називає це найбільшим відкриттям століття (фото)

Археологи вважають, що давно втрачена гробниця стародавньої єгипетської цариці Нефертіті, можливо, нарешті знайдена в Долині царів в Єгипті. Попри її відомість, гробниця цариці досі вважалася втраченою.

Нефертіті була однією з найвпливовіших жінок стародавнього Єгипту. Вона була дружиною Ехнатона, який правив з 1353 по 1336 рік до н. е., і мачухою Тутанхамона, пише Daily Mail.

Захі Хавасс, видатний єгиптолог і колишній міністр туризму та старожитностей Єгипту, заявив, що він близький до виявлення гробниці Нефертіті. Хавасс зазначив, що його дослідження звузили пошуки до невеликої ділянки на сході Долини царів.

Нефертіті була однією з найвпливовіших жінок стародавнього Єгипту Фото: Вікіпедія

Вчений заявив: "Я буду щасливий закінчити свою кар'єру найважливішим відкриттям найважливішої королеви Єгипту — королеви Нефертіті. Це приведе нас до найбільшого відкриття століття".

Хавасс провів десятиліття, працюючи в Долині Царів, і раніше розкопував пошкоджені гробниці, відомі як KV65 і KV66. Зараз його команда проводить розкопки поблизу гробниці Хатшепсут, яка правила Єгиптом між 1479 і 1458 роками до н .е.

Якщо гробницю Нефертіті буде знайдено, це може прояснити, чи була Нефертіті похована як правляча фараонка, що розкриє одну з найбільших загадок в історії Єгипту.

