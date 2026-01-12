Слонова кістка та перлини: археологи знайшли унікальний перстень у Туреччині (фото)

У стародавньому поселенні Хасанкейф, Туреччина, археологи виявили перстень зі слонової кістки, пов'язаний з владою, статусом і придворними традиціями в середньовіччі. Ця знахідка демонструє роль матеріальної культури у вираженні влади та соціального статусу в ісламських суспільствах Анатолії.

Перстень зі слонової кістки, датований XII-XIII століттями, виявили під час робіт в рамках проєкту "Спадщина Туреччини для майбутнього". Археологи ідентифікували його як кільце лучника відоме як зіхгір, пов'язане з династією Артукідів, яка правила Хасанкейфом під час його середньовічного розквіту, пише Arkeonews.

Артефакт знайшли у південно-східній частині комплексу Великого палацу, споруди, пов'язаної з правителями та високими чиновниками, що свідчить про його зв'язок із політичною елітою, а не зі звичайним військовим використанням.

Зіхгір був виготовлений зі слонової кістки, матеріалу, який був дорогим і важкодоступним у середньовічному ісламському світі Фото: General Directorate of Cultural Assets and Museums

Хасанкейф займав стратегічне положення на південному сході Анатолії, де торгові шляхи та річкові переправи сприяли довготривалому поселенню. Археологічні та історичні дані свідчать, що місто було заселене впродовж майже 12 000 років і перебувало під контролем римлян, візантійців, артукідів, айюбідів та османів.

У середньовічний період правління Артукідів перетворило Хасанкейф на регіональний центр, що відзначався монументальною архітектурою, адміністративними будівлями та вишуканим мистецтвом, що відображало багатство та владу династії.

Сам зіхгір був виготовлений зі слонової кістки, матеріалу, який був дорогим і важкодоступним у середньовічному ісламському світі. Його оздоблення включало невеликі перлини, розташовані рівними рядами, бірюзовий камінь на зовнішній поверхні та срібні інкрустації, що утворювали геометричні візерунки вздовж корпусу та отвору для пальця.

Дизайн доповнював срібний мотив у формі ромба в центрі щита. Така майстерність виготовлення свідчить про доступ до кваліфікованих ремісників та цінних матеріалів, що є ознаками високого соціального статусу.

У середньовічних тюркських та ісламських суспільствах стрільба з лука мала сильне символічне значення, що виходило за межі її військової функції. Володіння луком було тісно пов'язане з благородним походженням, лідерством та моральною дисципліною.

У середньовічних тюркських та ісламських суспільствах стрільба з лука мала сильне символічне значення, що виходило за межі її військової функції Фото: General Directorate of Cultural Assets and Museums

Кільце на великому пальці, яке носили лучники, захищало руку, але прикрашені екземпляри також служили видимими ознаками статусу. Прості зіхгіри використовувалися в щоденних тренуваннях, тоді як оздоблені версії були пов'язані з церемоніями та демонстрацією еліти при дворі.

Дослідники відзначили, що досі не було задокументовано жодного іншого зіхгіра з інкрустацією перлинами, що робить цей артефакт унікальним серед відомих зразків. Хоча в музейних колекціях, зокрема в скарбниці музею палацу Топкапи, є розкішні кільця лучників, виготовлені з дорогоцінних матеріалів, поєднання слонової кістки, перлин, бірюзи та срібла виділяє знахідку з Хасанкейфа.

Ця знахідка демонструє важливість археологічних досліджень у Хасанкейфі, місці, яке залишається центральним для розуміння середньовічної Анатолії. Артефакт нагадує про історичну роль Хасанкейфа як центру влади та ремесла, а також про цінність захисту культурної спадщини для майбутніх досліджень.

