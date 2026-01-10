Вчені чекали роками щоб дослідити це місце: що знайшли на півдні Туреччини (фото)

На півдні Туреччини археологи виявили римську термальну споруду в стародавньому місті Міра. Вчені знайшли 1850-річний комплекс, побудований безпосередньо над активним джерелом термальної води, що надає нові докази того, як римські громади використовували природні джерела для оздоровчих цілей.

Споруда II століття н. е. була побудована над водою, багатою на мінерали, зокрема магній, залізо, сірку та фосфор. Розкопки проводилися в складних умовах, оскільки з активного джерела, розташованого нижче, постійно надходили вода та бруд, пише Arkeonews.

Професор Невзат Чевік, який керував роботами, пояснив, що про це місце було відомо з 2009 року, але його не можна було досліджувати, поки не були знесені сучасні промислові будівлі.

"Коли з'явився повний план, ми зрозуміли, що це не була ні римська лазня, ні класичний німфеон", — сказав Чевік, зазначивши, що "це повністю оригінальний тип римської термальної структури, розробленої безпосередньо навколо джерела цілющої води. Нічого подібного в цьому регіоны не знаходили".

Вчені виявили два басейни, один великий і один малий, обидва колись облицьовані мармуром

Подальше дослідження показало, що комплекс включав цистерни, канали, арки та взаємопов'язані приміщення, призначені для спільної роботи, а не для використання як прості лазні. Вчені виявили два басейни, один великий і один малий, обидва колись облицьовані мармуром.

Температура води впродовж року залишалася постійною — 16,5 °C. Джерело також було пов'язане з водами Бургуча, які досі відвідують місцеві жителі, що підтверджує безперервне використання одного і того ж джерела води з римських часів до наших днів.

Розкопки проводилися в складних умовах, оскільки з активного джерела, розташованого нижче, постійно надходили вода та бруд Фото: İHA

Проте через активність джерела, вчені стикаються з труднощами. "Ми викачуємо воду щодня, проводимо розкопки, і вночі територія знову заповнюється." пояснює Чевік. "Вранці починаємо спочатку. Цей цикл триває впродовж усіх розкопок".

Вченим довелося збудувати захисну стіну висотою 2,5 мета, щоб вберегти стародавні стіни від води. Через це місце розкопок залишили закритим для відвідувачів з міркувань безпеки.

У майбутньому термальний комплекс стане частиною археологічного парку, поєднаного зі стародавнім містом, гаванню та музеєм цивілізацій Лікії. Таким чином дослідники хочуть перетворити Демре на головне культурне місце регіону.

