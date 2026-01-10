Загубила після весілля: знайдена обручка пролежала в Болгарії понад тисячу років (фото)

Під час розкопок, проведених поблизу Дунаю, дослідники виявили значний золотий перстень, пов'язаний зі шлюбними та сімейними традиціями Римської імперії.

Археологічні роботи в стародавньому римському місті на території сучасної Болгарії допомогли виявити важливий предмет, який додав деталей до повсякденного життя в Римській імперії. Знахідка датується кінцем II або початком III століття н. е. і є рідкісним фізичним доказом того, як римські пари відзначали вірність і законний союз, пише Arkeonews.

Перстень ідентифікували як римську обручку подружньої вірності, тип прикраси, якою обмінювалися новоспечені подружні пари. Доцент д-р Здравко Димитров, який очолював розкопки, пояснив, що такі прикраси виконували роль, схожу на сучасні обручки.

Артефакт мав овальну золоту оправу з вигравіюваним зображенням подружньої пари, що було візуальним підтвердженням партнерства та відданості. Овальна пластина припаяна до кільця, яке прикрашене паралельними канавками (канелюрами) з обох боків — вишуканою декоративною технікою, поширеною у високоякісних римських ювелірних виробах.

У тій самій зоні розкопок археологи також знайшли візантійську свинцеву печатку 1003 року Фото: Національний історичний музей Болгарії

Обручки мали соціальне та юридичне значення в римському суспільстві. Найчастіше їх носили жінки, і вони символізували законний шлюб, особистий статус та родинні зв'язки.

Деякі обручки також використовували як особисті печатки, що наголошувало на їхній важливості у повсякденному житті Риму.

Експерти припустили, що знайдену обручку виготовили місцеві майстри, ймовірно, в ювелірних майстернях сусіднього міста Ратіарія (сучасний Архар), відомого центру майстерної обробки металів у римський період. Обидва міста отримували вигоду від торгових шляхів уздовж Дунаю і перетворилися з військових баз на цивільні й економічні центри.

Стародавню Бононію спочатку заснували як римський форт, а згодом вона стала важливим міським центром у Мезії, античній області на сучасній території Болгарії, пізніше провінції Римської імперії.

У тій самій зоні розкопок археологи також знайшли візантійську свинцеву печатку 1003 року, пов'язану з візантійським стратегом часів правління імператора Василія II Болгаробійця з Македонської Вірменської династії.

Римські персні вірності були чимось більшим, ніж декоративними прикрасами. Золота обручка символізувала довіру, законний шлюб та правопорядок у час, коли Бононія була на піку свого розквіту. А ще такі прикраси свідчили про достаток і добробут, а тому можна припустити, що артефакт належав заможній родині.

