Потеряла после свадьбы: найденное обручальное кольцо пролежало в Болгарии более тысячи лет (фото)

Во время раскопок, проведенных вблизи Дуная, исследователи обнаружили внушительный золотой перстень, связанный с брачными и семейными традициями Римской империи.

Археологические работы в древнем римском городе на территории современной Болгарии помогли обнаружить важный предмет, который добавил деталей к повседневной жизни в Римской империи. Находка датируется концом II или началом III века н. э. и является редким физическим доказательством того, как римские пары отмечали верность и законный союз, пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Перстень идентифицировали как римское обручальное кольцо супружеской верности, тип украшения, которым обменивались новоиспеченные супружеские пары. Доцент д-р Здравко Димитров, который возглавлял раскопки, объяснил, что такие украшения выполняли роль, похожую на современные обручальные кольца.

Відео дня

Артефакт имел овальную золотую оправу с выгравированным изображением супружеской пары, что было визуальным подтверждением партнерства и преданности. Овальная пластина припаяна к кольцу, которое украшено параллельными канавками (канелюрами) с обеих сторон — изысканной декоративной техникой, распространенной в высококачественных римских ювелирных изделиях.

В той же зоне раскопок археологи также нашли византийскую свинцовую печать 1003 года Фото: Национальный исторический музей Болгарии

Обручальные кольца имели социальное и юридическое значение в римском обществе. Чаще всего их носили женщины, и они символизировали законный брак, личный статус и родственные связи.

Некоторые обручальные кольца также использовали как личные печати, что подчеркивало их важность в повседневной жизни Рима.

Эксперты предположили, что найденное обручальное кольцо изготовили местные мастера, вероятно, в ювелирных мастерских соседнего города Ратиария (современный Архар), известного центра искусной обработки металлов в римский период. Оба города получали выгоду от торговых путей вдоль Дуная и превратились из военных баз в гражданские и экономические центры.

Древняя Бонония сначала была основана как римский форт, а затем стала важным городским центром в Мезии, античной области на современной территории Болгарии, позже провинции Римской империи.

Важно

Редкие артефакты из золота и серебра: гробница времен династии Тан поразила богатством (фото)

В той же зоне раскопок археологи также нашли византийскую свинцовую печать 1003 года, связанную с византийским стратегом времен правления императора Василия II Болгаробийца из Македонской Армянской династии.

Римские перстни верности были чем-то большим, чем декоративными украшениями. Золотое обручальное кольцо символизировало доверие, законный брак и правопорядок во время, когда Бонония была на пике своего расцвета. А еще такие украшения свидетельствовали о достатке и благосостоянии, а потому можно предположить, что артефакт принадлежал состоятельной семье.

Ранее Фокус писал о цилиндрических печатях, найденных в древнем городе Киш на территории современного Ирака. Эти древние артефакты раскрывают то, как царь Навуходоносор II восстанавливал местный зикурат.

А также мы рассказывали о 2000-летнем артефакте времен кельтской королевы Боудики.