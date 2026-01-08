Отголосок карниксов: в Англии раскопали 2000-летний артефакт времен кельтской королевы Боудики (видео)

В восточной Англии археологи обнаружили кельтский карникс, боевую трубу железного века, которому почти 2000 лет. По мнению ученых, этот артефакт могли использовать во времена кельтской королевы Боудики во время войн с римлянами.

Артефакт нашли в Западном Норфолке в составе металлического клада, обнаруженного перед началом строительства жилого комплекса. Об обнаружении клада объявили представители компании Pre-Construct Archaeology и Historic England, которые координировали раскопки и работы по консервации, пишет Live Science.

Среди найденных предметов был почти полный карникс с головой животного, а также военный штандарт с головой кабана, пять металлических накладок щитов и другие предметы. Представители Pre-Construct Archaeology заявили, что "находки такого рода являются чрезвычайно редкими в Великобритании и в Европе".

Этот недавно раскопанный экземпляр является одним из трех известных из Британии и одним из самых полных, найденных в Европе Фото: Norfolk Museums Service

Представители Historic England добавили, что "Этот недавно раскопанный экземпляр является одним из трех известных из Британии и одним из самых полных, найденных в Европе".

Карниксы это бронзовые духовые инструменты, которые использовали кельтские племена в Европе в железный век. В отличие от современных труб, его держали вертикально, а на конце было отверстие в форме животного, часто кабана. Специалисты Национального музея Шотландии создали действующую копию, на которой музыкант Джон Кенни сыграл, чтобы продемонстрировать резкий и пронзительный звук, который издавал инструмент.

На основе датировки и места находки исследователи предположили, что сокровище могло принадлежать кельтам, которые участвовали в восстаниях против римского господства, в частности силам, связанным с племенем иценов во главе с королевой Боудикой.

В дальнейшем ученые планируют исследовать клад, используя рентгеновскую визуализацию и компьютерную томографию, чтобы лучше понять определяющий период в ранней истории Британии.

