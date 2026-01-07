Находка, которая заставит покраснеть: в женском монастыре откопали крайне необычный артефакт

Во время раскопок на территории бывшего женского монастыря в немецком городе Герфорд ученые ожидали найти фрагменты керамики или бытовые инструменты. Вместо этого археологи обнаружили стеклянный фаллос, который вызвал вопросы об общественной жизни в религиозных учреждениях того периода.

Необычная находка, датированная XVI или XVII веком, является 20-сантиметровым изделием в форме фаллоса, изготовленным из зеленоватого стекла. Этот артефакт вызвал дискуссии, но ученые отметили, что его наличие не следует толковать как доказательство аморального поведения, пишет Arkeonews.

Найденный в уборной, связанной с жилыми помещениями для знатных женщин, артефакт сравнивают с современными интимными изделиями, однако ученые интерпретируют находку как один из сосудов для питья, задокументированных в элитных кругах раннемодерной Европы.

Подобные предметы использовали во время торжественных трапез, праздничных собраний или символических представлений, где юмор и сатира были частью культуры.

Этот артефакт вызвал дискуссии среди ученых Фото: LWL/Brentführer

Записи из периода Ренессанса подтверждают, что символические сосуды часто создавались для того, чтобы вызвать смех или усилить групповую идентичность в закрытых социальных кругах.

Историки отмечают, что многие женские монастыри функционировали не столько как строго изолированные религиозные пространства, сколько как полудворцовые резиденции для дочерей из богатых семей.

Они получали образование, занимались музыкой и литературой и участвовали в официальных собраниях, которые соответствовали аристократическим обычаям, а не монастырской уединенности.

Этот контекст помогает объяснить, почему стеклянный фаллос из Герфорда вписывается в известные культурные шаблоны, а не является исключением.

Этот предмет отражает социальную среду, где значение зависело от общего понимания, а не от эпатажности.

Сейчас артефакт выставлен в постоянной экспозиции Музея археологии и культуры LWL в Герне, где он продолжает привлекать внимание посетителей. Фаллос из Герфорда ставит под сомнение упрощенные представления о религиозной жизни эпохи Возрождения.

Вместо того, чтобы изображать монастыри как жесткие или безрадостные места, находка подтверждает исторические свидетельства о том, что юмор существовал наряду с религиозной практикой.

Эта необычная находка побуждает исследователей подходить к прошлому с осторожностью и нюансами, признавая, что раннемодерное общество формировалось под влиянием сложных социальных кодексов.

Стеклянный фаллос из Герфорда иллюстрирует, как материальная культура отражает повседневное поведение людей на протяжении веков.

